Password: troppo semplici e troppo simili, il problema si diffonde

Lo scorso 19 ottobre si è consumato un furto che insieme è sia rocambolesco che decisamente incredibile, stiamo parlando del reato perpetrato al museo Louvre che ha portato al furto di numerosi gioielli antichi della corona francese che al momento risultano irrecuperabili, tutto ciò ha sollevato nuovamente le attenzioni sulla questione sicurezza e più in particolare sul concetto di Password, ciò poiché la password che si frapponeva tra i ladri e il sistema di sicurezza era semplicemente la parola Louvre, tutto ciò lascia intendere quanto l’utilizzo di una password complessa e difficile sia assolutamente indispensabile per rendere la vita difficile a chi porta avanti intenzioni negative verso vari sistemi di sicurezza.

Di conseguenza tutte le attenzioni della comunità informatica di sicurezza si sono spostate sulle password e ovviamente da quel giorno gli esperti invitano tutti gli utenti a prestare ancora più attenzione alle password che scelgono dal momento che possono fare la differenza tra un furto dati decisamente devastante oppure no, per venirci in aiuto la nota società NordPass ha portato avanti un report nel quale ha sottolineato le 20 password più diffuse in Italia, lasciando tutti decisamente sconcertati.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Le password più usate in Italia

Ecco di seguito le 20 password più usate in tutta Italia secondo il report di NordPass:

admin – 340.576

password – 109.533

123456 – 95.899

Password – 79.167

12345678 – 53.030

123456789 – 33.069

12345 – 22.208

Napoli1926 – 18.362

123stella – 16.927

perlanera – 14.969

Tettine4 – 12.798

ciaociao – 12.686

p*rco*io – 12.440

Camerino1960 – 12.420

adgj1357 – 11.476

1234567890 – 10.376

juventus – 9.767

linkem123 – 9.720

plutonio – 9.630

amaroni – 9.483

Come potete leggere da soli le password più utilizzate in Italia sono tutte decisamente facili, intuibili e anche difficili da violare tramite metodi di brut force, come se non bastasse, spicca anche l’assenza di caratteri speciali o l’alternanza con lettere maiuscole e caratteri di vario genere, tutti elementi che rendono facile intuire una possibile password, soprattutto se consideriamo che molte parole sono di uso comune o comunque correlate ad elementi decisamente ricorrenti.

Ovviamente ricordate che scegliere una password complessa e unica e un elemento che può davvero giocare a vostro favore, tenete in considerazione che sebbene la password sia difficile da ricordare potete sempre e comunque scriverla su un supporto cartaceo che allo stato attuale rappresenta l’unico elemento impossibile da hackerare se conservato in modo opportuno.