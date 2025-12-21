Parcheggio realizzato con pale eoliche dismesse: ecco i dettagli del progetto

Nel centro del quartiere di Brunnshög, a Lund, un parcheggio ha trasformato il concetto di infrastruttura urbana. Non è solo uno spazio per automobili: è un esempio di come energia rinnovabile, riciclo industriale e design sostenibile possano convivere in un edificio. La struttura si sviluppa su cinque livelli, con 365 posti auto, e integra 40 punti di ricarica per veicoli elettrici, tutti collegati a un sistema di batterie di accumulo. Ma ciò che lo rende unico è il rivestimento delle pareti esterne, realizzato con pale eoliche dismesse. Tali materiali, difficili da smaltire a causa delle fibre di vetro e carbonio, provengono da una donazione della società Vattenfall alla Lunds kommunala parkeringsbolag (LKP).

Ecco i dettagli sul nuovo parcheggio realizzato con pale eoliche dismesse

L’architetto Jonas Lloyd ha guidato la progettazione. Ciò traendo ispirazione da esperienze internazionali di smaltimento delle pale a fine vita. La sua idea è stata trasformare un problema ambientale in una soluzione architettonica, creando un rivestimento resistente, funzionale e distintivo. La facciata è, inoltre, arricchita da pareti verdi che integrano piante e spazi naturali. Migliorando l’impatto estetico e la percezione dello spazio urbano.

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Non tutte le pale donate sono state utilizzate nella costruzione. Per le rimanenti è stato lanciato un concorso pubblico aperto ai cittadini, Quest’ultimi sono invitati a proporre idee innovative per il loro riuso. Il vincitore riceverà come premio la possibilità di parcheggiare gratuitamente per un mese. Promuovendo la partecipazione civica e stimolando la creatività.

Il parcheggio dimostra come concetti come mobilità elettrica, economia circolare e energie rinnovabili possano essere applicati concretamente nella vita quotidiana. La combinazione di funzionalità e sostenibilità rende l’edificio un esempio di come le infrastrutture urbane possono rispondere alle sfide ambientali. Il tutto senza sacrificare estetica o praticità. Progetti simili offrono spunti replicabili ad altre città, mostrando che anche un parcheggio può diventare un laboratorio di innovazione e un simbolo di responsabilità ambientale.