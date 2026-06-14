Palworld esce dall’accesso anticipato: la versione 1.0 ha una data

Palworld ha finalmente una data ufficiale per il suo passaggio alla versione completa, e stavolta non si tratta di una finestra vaga buttata lì per calmare l’attesa. Pocketpair ha confermato che il survival con i Pals uscirà dall’accesso anticipato il 10 luglio, mettendo la parola fine a una fase durata oltre due anni. Per un titolo che ha fatto tanto rumore, il momento conta parecchio.

Una data precisa dopo due anni di accesso anticipato

Non è un traguardo da poco. Palworld è stato uno dei casi più chiacchierati degli ultimi tempi: partito come fenomeno immediato su PC e Xbox, è poi sbarcato anche su PlayStation 5, muovendosi tra aggiornamenti, polemiche e una fama costruita tanto sul gameplay quanto sull’inevitabile confronto con Pokémon. La versione 1.0 arriverà su PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store, accompagnata da un trailer cinematico pensato per mostrare nuove aree, Pals ancora da scoprire e qualche frammento narrativo legato al mistero che avvolge il mondo di gioco.

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Per chi ha seguito il progetto fin dai primi giorni, il salto è importante. Palworld non viene più presentato come una curiosità da early access, ma come un prodotto arrivato alla sua forma definitiva. L’identità del titolo, del resto, è sempre stata chiara: sopravvivenza, crafting, cattura delle creature e combattimenti armati, tutto mescolato in un’esperienza che ha trovato il suo pubblico in fretta. La scelta del 10 luglio piazza il gioco in una posizione ravvicinata rispetto all’annuncio e regala a Pocketpair una finestra meno affollata rispetto ai mesi autunnali. Una mossa sensata, per un titolo che deve riattivare la community senza finire schiacciato dal rumore delle grandi uscite di fine anno.

Più profondità, ma senza elenchi tecnici

Il team promette un’esperienza più profonda e rifinita, però non ha trasformato l’annuncio in una lista di specifiche tecniche da spuntare. Il messaggio, per ora, è semplice: la 1.0 porterà il mondo dei Pals verso una direzione più definita, con nuovi elementi da scoprire e una cornice narrativa decisamente più evidente. Nessun proclama dettagliato, giusto qualche assaggio per stuzzicare l’appetito.

Il lancio coprirà PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One e PC, quindi la base potenziale resta ampia. È un punto che pesa, perché Palworld ha vissuto fin dall’inizio di accessibilità e passaparola. Essere presente in contemporanea su tutte le piattaforme principali può davvero aiutare il gioco a trasformare il ritorno di attenzione in nuovi utenti attivi, quelli che poi tornano a giocare giorno dopo giorno.

C’è poi il tema più spinoso, quello della tenuta sul lungo periodo. Dopo il picco iniziale, il compito della versione 1.0 sarà convincere chi aveva mollato l’isola a rimetterci piede, e allo stesso tempo dare ai nuovi giocatori una ragione concreta per entrare proprio adesso, quando il survival non è più soltanto una sorpresa virale ma un gioco che prova a giocarsi le sue carte con una struttura matura alle spalle.