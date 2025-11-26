Palo usa l’AI per ottimizzare la creare di contenuti

Quando si parla di contenuti digitali, la sfida principale per i creator non è più solo creare, ma capire cosa funziona davvero. A tal proposito, una nuova realtà, la startup Palo, promette di trasformare il modo in cui i creator pianificano e ottimizzano i loro video, utilizzando l’intelligenza artificiale per offrire indicazioni strategiche sui contenuti più efficaci. L’idea alla base del progetto nasce dall’esperienza diretta dei fondatori nella produzione e nell’analisi di contenuti online. Combinando competenze tecniche e creative in un’unica piattaforma. Tra i fondatori spicca Jay Neo, appena diciottenne, si dedicava a studiare le metriche di visualizzazione e la viewer retention, cercando di comprendere i motivi per cui gli spettatori restano oppure abbandonano un video. Il suo approccio analitico gli ha permesso di individuare schemi e strategie replicabili, trasformando i dati in indicazioni pratiche per aumentare l’engagement.

Palo ottimizza la creazione di contenuti con l’AI

Neo ha poi sperimentato con il brand Creaky, lanciando diversi canali YouTube che hanno raggiunto un miliardo di visualizzazioni mensili complessive. In tale fase, la mole di dati raccolti, dai fogli di calcolo alle metriche di retention, ha fatto emergere l’idea che strumenti simili avrebbero potuto aiutare altri creator a ottimizzare la loro produzione. Così è nato il concetto alla base di Palo, sviluppato insieme a Shivam Kumar e a Harry Jones, fondendo esperienza tecnica e creativa.

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Il funzionamento di Palo si basa su un’analisi approfondita dei contenuti collegati ai social media dei creator. L’AI valuta aspetti come originalità, efficacia, coinvolgimento del pubblico e grado di interesse. Generando, in tal modo, un quadro completo di punti di forza e aree di miglioramento. Successivamente, un planner interno consente di costruire strategie di contenuti per il futuro, generare copioni personalizzati e persino storyboard per chi preferisce sviluppare visualmente le idee.

La startup ha recentemente completato i test iniziali con 40 creator e ora punta a una fase più ampia, rivolta a chi conta almeno 100.000 follower. Tale strumento viene offerto con un abbonamento a partire da 250 dollari mensili. Nell’attuale contesto dell’AI, la capacità di combinare analisi numerica e progettazione dei contenuti potrebbe ridisegnare il modo in cui i creator pianificano e producono video.