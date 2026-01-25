Ora i robot aiutano anche a parcheggiare?

Parcheggiare, soprattutto nei garage multipiano, è un’esperienza che riesce a rovinare anche la giornata migliore. A tal proposito, in Corea del Sud, qualcuno ha deciso che tale perdita di tempo e pazienza non era più accettabile. Ed ha pensato di risolverla nel modo più diretto possibile: togliendo del tutto l’essere umano dall’equazione. Da tale idea nasce Parkie, un sistema di parcheggio automatizzato sviluppato da HL Robotics. Il concetto alla base è semplice: l’automobilista arriva all’ingresso della struttura, lascia la macchina in un’area predisposta e se ne va. Niente ricerca del posto, niente manovre millimetriche, niente stress. Da quel momento in poi entrano in scena i robot, che sollevano il veicolo e lo trasportano fisicamente fino allo spazio libero più adatto. Il parcheggio, così, cambia completamente natura. Non è più un luogo dove le persone si muovono in modo disordinato, ma diventa un ambiente controllato, dove le auto vengono gestite come oggetti all’interno di un magazzino automatizzato. Ogni movimento è calcolato, ogni spazio sfruttato al massimo, senza improvvisazione. Il vantaggio è immediato: meno tempo perso e una gestione più efficiente dell’intera struttura.

Ecco come funzionano i robot in grado di parcheggiare le auto

Ovviamente, dietro tale esperienza così fluida si nasconde una tecnologia tutt’altro che banale. I garage sotterranei e multipiano sono tra gli ambienti peggiori in assoluto per le comunicazioni wireless. Cemento armato, metallo e continui cambi di livello mettono a dura prova qualsiasi rete. Eppure, per far funzionare Parkie, più robot devono potersi muovere contemporaneamente, parlando tra loro in tempo reale e senza il minimo ritardo. Basta un errore di comunicazione per creare problemi seri.

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È qui che entra in gioco Cisco, che collabora al progetto fornendo una rete wireless industriale progettata appositamente per ambienti complessi. Grazie a tale infrastruttura, i robot restano sempre connessi mentre si spostano tra i piani, condividendo informazioni su posizione, traiettorie e stato operativo. I benefici pratici non finiscono qui. Le auto vengono parcheggiate con una precisione che un essere umano difficilmente potrebbe replicare, riducendo quasi a zero il rischio di graffi e “incidenti”. Inoltre, lo spazio disponibile viene sfruttato molto meglio, aumentando la capacità complessiva dei parcheggi.