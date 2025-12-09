Optima Super Mobile Smart punta sul risparmio con 100 giga e SIM scontata

La Super Mobile Smart rappresenta il profilo più competitivo del gestore virtuale Optima, costruita per offrire un accesso immediato a un piano completo con un costo mensile decisamente contenuto. Per quanto riguarda l’impostazione economica, la promo prevede un canone da 4,95 euro al mese, affiancato da un costo di attivazione che comprende la SIM al prezzo promozionale di 9,90 euro, ridotto rispetto ai consueti 19,90 euro. La spedizione resta gratuita, portando il totale iniziale a 14,85 euro, una soglia che mira a favorire l’ingresso anche di chi proviene da altri operatori.

Sul fronte dei contenuti, il pacchetto include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 100 giga in 4G. La dotazione pone l’offerta tra le più convenienti nella fascia sotto i cinque euro mensili, soprattutto considerando che non sono previste restrizioni sull’operatore di provenienza e che la promo può essere attivata da qualsiasi utente senza condizioni particolari.

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Il riconoscimento “Prodotto dell’Anno 2025” e l’iniziativa porta un amico

Per quanto riguarda la visibilità del prodotto, Super Mobile Smart ha ottenuto il titolo di “Eletto Prodotto dell’Anno 2025” nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”. Il riconoscimento arriva da una ricerca condotta da Circana su un ampio campione di consumatori, che ha premiato le soluzioni percepite come più valide all’interno della propria categoria. Il risultato valorizza l’approccio trasparente dell’operatore e conferma l’impostazione orientata al risparmio senza rinunciare alla qualità.

Da segnalare anche l’iniziativa dedicata a chi decide di presentare un amico: entrambi ricevono 5 euro di ricarica omaggio. Un incentivo leggero ma utile, pensato per ampliare la base clienti in modo diretto e senza meccanismi complessi.

Nel complesso, Super Mobile Smart si posiziona come una delle offerte più convenienti del panorama attuale nella fascia entry-level, sostenuta da costi ridotti, soglia dati consistente e un riconoscimento che ne rafforza la credibilità. In questo modo il risparmio è assicurato e la qualità anche, proprio come piace al pubblico italiano.