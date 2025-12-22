Optima Super Mobile Smart punta su prezzo basso e 100GB al mese

Nel panorama delle offerte mobili più economiche, Optima sceglie una strada precisa: puntare su un prezzo mensile contenuto, mantenendo una struttura semplice e facilmente comprensibile. Super Mobile Smart nasce con questa impostazione e si rivolge a chi cerca una tariffa affidabile, senza vincoli legati alla provenienza del numero e con costi iniziali chiaramente definiti.
Un prezzo mensile tra i più bassi del mercato
Il cuore dell’offerta è il costo: 4,95 euro al mese. Una cifra che colloca Super Mobile Smart nella fascia più bassa del mercato mobile, senza rinunciare a una dotazione completa per l’uso quotidiano. All’interno del pacchetto sono inclusi 100 giga di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS.
Si tratta di una configurazione pensata per coprire le esigenze principali, dalla navigazione alle app di messaggistica, fino alle chiamate tradizionali, mantenendo una soglia dati adeguata a un utilizzo costante dello smartphone.
Costi iniziali chiari e spedizione gratuita
In fase di sottoscrizione è previsto il pagamento della SIM a 9,90 euro, importo attualmente scontato rispetto al prezzo standard di 19,90 euro. La spedizione è gratuita, eliminando ulteriori spese accessorie. Sommando il costo della SIM e il primo mese, il prezzo totale iniziale da sostenere è pari a 14,85 euro.
La trasparenza sui costi iniziali rappresenta uno degli elementi centrali della proposta Optima, che punta a evitare sorprese al momento dell’attivazione.
Accesso libero e vantaggi per chi invita amici
Super Mobile Smart è valida per tutti gli utenti, senza restrizioni legate all’operatore di provenienza. L’offerta può quindi essere scelta sia da chi effettua una portabilità sia da chi attiva una nuova linea.
A questo si aggiunge un incentivo dedicato al passaparola. In caso di attivazione tramite la funzione “porta un amico”, entrambi ricevono 5 euro di ricarica gratuita, un vantaggio che rende l’offerta ancora più interessante sul piano economico.
Un riconoscimento che rafforza il posizionamento
La promo Super Mobile Smart è stata inoltre Eletto Prodotto dell’Anno 2025 nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”. Il riconoscimento arriva da una ricerca di mercato condotta da Circana, basata sul voto di un’ampia platea di consumatori, e premia i prodotti e servizi che hanno ottenuto la valutazione media più alta nella propria categoria.
Un elemento che contribuisce a rafforzare l’immagine dell’offerta e il posizionamento di Optima nel mercato mobile.