Optima Super Mobile Smart offre a tutti 100 giga a meno di 5 euro

Con Super Mobile Smart, Optima sceglie di giocare la carta della concretezza, costruendo una proposta che mette al centro il costo mensile e una dotazione pensata per l’uso quotidiano. Il primo elemento che colpisce è il canone: 4,95 euro al mese, una cifra che colloca l’offerta tra le più accessibili attualmente disponibili, senza rinunciare a un pacchetto completo per chiamate, messaggi e navigazione.

Un’offerta essenziale ma ben bilanciata

Super Mobile Smart include 100 giga di traffico dati in 4G, affiancati da minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. Una configurazione che risponde alle esigenze di chi utilizza lo smartphone come strumento principale di comunicazione e accesso ai servizi digitali, mantenendo una soglia dati adatta anche a un uso continuativo delle app.

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La promo è valida per tutti, senza limitazioni legate all’operatore di provenienza. Una scelta che semplifica l’accesso e rende l’offerta immediatamente valutabile da chiunque stia pensando a un cambio di gestore.

Costi iniziali chiari e incentivo sul passaparola

In fase di attivazione è previsto il pagamento della SIM a 9,90 euro, attualmente scontata rispetto al prezzo standard di 19,90 euro. La spedizione è gratuita e il totale da sostenere la prima volta ammonta quindi a 14,85 euro, includendo il primo mese di servizio.

Optima affianca all’offerta anche un meccanismo di segnalazione: portando un amico, entrambe le linee ricevono 5 euro di ricarica gratuita, un incentivo semplice che premia il passaparola senza complicazioni.

Un riconoscimento che rafforza la proposta

Super Mobile Smart ha ottenuto il titolo di Prodotto dell’Anno 2025 nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”, sulla base di una ricerca di mercato condotta da Circana. Il riconoscimento deriva dalle valutazioni espresse da un’ampia platea di consumatori, che hanno premiato la media più alta all’interno della categoria. È onestamente molto complicato trovare offerte di questo calibro a prezzi così bassi, peraltro con una qualità davvero invidiabile da parte di questo provider virtuale.