OPS! Mobile OPS Start 5G debutta con 250 giga e prezzo fisso per sempre

La OPS Start 5G è la nuova offerta del gestore virtuale OPS! Mobile, costruita per chi desidera una quantità elevata di dati e una tariffa chiara, senza variazioni nel tempo. Per quanto riguarda la struttura, la promo mette a disposizione minuti senza limiti verso tutti, 250 SMS e 250 giga in 5G al prezzo mensile di 9,99 euro, importo che resta invariato per sempre. Il posizionamento è mirato a intercettare chi cerca stabilità e un pacchetto ampio, senza vincoli contrattuali o costi nascosti.

L’offerta è riservata esclusivamente a chi sceglie di portare il proprio numero in OPS! Mobile. La platea è ampia: possono attivarla gli utenti provenienti da qualsiasi operatore, con l’unica eccezione di chi è attualmente in Vodafone. La volontà è attirare chi desidera un piano ad alto contenuto dati e un ingresso semplice, mantenendo una politica commerciale trasparente.

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Il costo di attivazione è fissato a 9,90 euro, da pagare una sola volta. La SIM viene spedita gratuitamente, evitando qualsiasi spesa di consegna e rendendo l’ingresso nel servizio privo di ulteriori costi iniziali.

Attivazione esclusiva tramite SPID e rete 5G inclusa

Per quanto riguarda la procedura di ingresso, la OPS Start 5G introduce un requisito specifico: l’attivazione può avvenire soltanto tramite SPID. È in questo modo che gli utenti possono velocizzare l’intero processo di attivazione con un riconoscimento più rapido ed intuitivo. Tutto all’insegna della sicurezza.

La presenza del 5G completa il quadro tecnico dell’offerta, permettendo di sfruttare la rete ad alta velocità quando disponibile. Con 250 giga mensili, OPS Start 5G si posiziona tra le soluzioni più competitive della fascia sotto i dieci euro, pensata per un utilizzo intensivo tra streaming, social e applicazioni online.

Nel complesso, la OPS Start 5G unisce una dotazione dati ampia, un prezzo stabile e un ingresso privo di costi superflui, proponendosi come una delle alternative più complete tra i gestori virtuali.