Oppo potrebbe presentare il compatto Reno 15 Pro Mini

L’anno che sta per giungere al termine sembra essere stato caratterizzato da una sorta di ritorno al passato. Varie aziende del settore mobile hanno infatti deciso di portare sul mercato dei nuovi smartphone dalle dimensioni compatte. Fra le aziende che hanno presentato questi device c’è ad esempio Vivo con il suo nuovo Vivo S50 Pro Mini. A quanto pare, però, sembra che si aggiungerà molto presto anche Oppo con il suo nuovo Oppo Reno 15 Pro Mini.

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Oppo potrebbe presentare a breve il nuovo top di gamma Oppo Reno 15 Pro Mini

Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, anche il produttore tech Oppo potrebbe presentare a breve un nuovo smartphone top di gamma compatto. Come già accennato in apertura, lo smartphone in questione dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Oppo Reno 15 Pro Mini. A rivelare questa novità in arrivo è stato un sito web del settore piuttosto noto, ovvero 91mobiles.

Come gli altri smartphone di questo genere, anche la novità che porterà Oppo sarà caratterizzata dalla presenza di una scheda tecnica da vero top di gamma ma dalle dimensioni compatte. Sembra infatti che ci sarà un display con una diagonale contenuta pari a 6.32 pollici. Il pannello dovrebbe essere un AMOLED e dovrebbe distinguersi per la presenza di bordi estremamente sottili, pari a circa 1.5 mm di spessore.

La sua compattezza sembra che si rifletterà anche nello spessore e sul peso. I rumors appena emersi in rete parlano infatti di un peso complessivo pari a 187 grammi, mentre lo spessore complessivo dovrebbe essere di circa 7.9 mm. Per quanto riguarda il design generale, questo non dovrebbe spostarsi molto da quello dei fratelli maggiori della serie. La backcover dovrebbe infatti essere disponibile nella colorazione denominata Glacier White. Il tutto non dovrebbe comunque compromettere la durabilità e la resistenza dello smartphone, dato che dovrebbe godere della certificazione di resistenza IP66/IP67/IP69.