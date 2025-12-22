Oppo Pad Air 5 in arrivo il 25 dicembre, ecco come sarà

Proprio durante la giornata del 25 dicembre 2025 il produttore tech Oppo terrà un importante evento di presentazione ufficiale. Durante questo evento, l’azienda toglierà i veri su un nuovo dispositivo, ovvero un tablet. Si tratta del prossimo Oppo Pad Air 5. A pochi giorni dal suo arrivo, l’azienda ha rivelato alcune delle sue caratteristiche più importanti.

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Oppo Pad Air 5 in arrivo il 25 dicembre, ecco le sue specifiche

Oppo Pad Air 5 sarà il nuovo tablet di punta del noto produttore tech Oppo. Come già accennato in apertura, l’evento di presentazione ufficiale è previsto fra due giorni. Nonostante questo, l’azienda ha da poco confermato alcune delle sue future caratteristiche.

Secondo quanto è emerso, una delle caratteristiche degne di nota di questo device sarà la batteria. Quest’ultima dovrebbe infatti avere una capienza esagerata pari a ben 10.050 mah. Questa grande capienza non dovrebbe influenzare le dimensioni del tablet. Dall’immagine teaser pubblicata dall’azienda, infatti, il tablet risulta essere piuttosto sottile. Sulla parte posteriore, in particolare, sembra che sarà collocata una singola fotocamera posteriore.

Un’altra caratteristica degna di nota la troveremo sulla parte anteriore del tablet. Qui sarà infatti presente un display piuttosto ampio con una risoluzione davvero elevata. Si parla infatti di una risoluzione pari a 2.8K, che dovrebbe corrispondere al QHD. Tornando poi al suo design, dovrebbero essere rese disponibili al debutto ufficiale almeno due colorazioni, denominate rispettivamente Starlight Pink e Space Grey.

Per quanto riguarda le prestazioni, invece, non sappiamo ancora con esattezza quale sarà il processore installato a bordo. Sappiamo però che il tablet sarà proposto sia in versione con connettività Wi-Fi sia in versione con supporto alla navigazione sulle reti 5G. Sono emersi anche i tagli di memoria che saranno disponibili. Il nuovo tablet del produttore tech Oppo sarà disponibile nei tagli di memoria con 8GB/128GB, 8GB/256GB e 12GB/256GB.

Appuntamento dunque al 25 dicembre con il debutto ufficiale di Oppo Pad Air 5.