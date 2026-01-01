OPPO Pad 5 Matte Display Edition in arrivo a livello globale

Il produttore tech Oppo si prepara ad annunciare anche in veste ufficiale il suo nuovo tablet. Ci stiamo riferendo al nuovo Oppo Pad 5 Matte Display Edition. Quest’ultimo è già stato annunciato per il mercato cinese qualche tempo fa, ma ora arriverà anche presso altri mercati. Il debutto ufficiale, secondo quanto è emerso, è previsto per il prossimo 6 gennaio 2026.

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Oppo Pad 5 Matte Display Edition sta per arrivare anche a livello globale

Dopo essere stato annunciato in veste ufficiale per il mercato cinese, il nuovo tablet di casa Oppo sta per essere annunciato anche a livello globale. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo Oppo Pad 5 Matte Display Edition. Il produttore tech terrà un evento di presentazione che avrà luogo tra pochissimi giorni, ovvero il prossimo 6 gennaio 2026.

Le specifiche tecniche dovrebbero rimanere pressoché invariate rispetto alla versione destinata per il mercato cinese. Secondo quanto riportato, quindi, troveremo sempre un display opaco antiriflesso con una diagonale pari a 12,1 pollici con una risoluzione massima pari a 2800 x 1980 pixel con frequenza di aggiornamento adattativa pari a 120Hz, con una luminosità di picco di 900 nit e con anche il supporto a Dolby Vision. Grazie alla presenza della certificazione TUV Rheinland, è inoltre ridotto l’abbagliamento del 97% e la luce blu del 70%.

L’autonomia è invece affidata ad una batteria con una capienza pari a 10.050 mAh. Quest’ultima supporta inoltre la ricarica rapida SUPERVOOC da 33 W. A detta dell’azienda, sono garantite fino a 53 ore di riproduzione musicale, 15 ore di streaming video o 6 ore di giochi pesanti. Il tablet supporta poi svariate funzioni e accessori, tra cui la nuova OPPO Pencil 2R. Per quanto riguarda le colorazioni ufficiali , sembra che il nuovo tablet sarà disponibile nelle colorazioni denominate Aurora Pink e Starlight Black.

Non ci resta dunque che attendere l’evento del 6 gennaio 2026 per vedere arrivare a livello globale il nuovo Oppo Pad 5 Matte Display Edition.