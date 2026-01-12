OPPO: nuova collaborazione con l’UNESCO per l’equità educativa

OPPO ha raggiunto un traguardo importante nel proprio percorso di responsabilità sociale. A tal proposito, l’azienda ha recentemente donato dei tablet in Thailandia. Portando così a termine l’impegno di donare complessivamente 1.000 dispositivi a cinque Paesi tra Asia e Africa. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e con CODEMAO, brand educativo specializzato nella programmazione per bambini. Si inserisce nella missione di OPPO “Technology for Mankind, Kindness for the World”. Nel dettaglio, lo scorso 5 dicembre, in occasione del Thailand AI and Digital Innovation Practice Day, OPPO ha donato 200 tablet a due scuole coinvolte in un progetto pilota nel Paese: la Lampang Kanlayanee School e la Rayongwittayakom School. La consegna ufficiale è avvenuta alla presenza di Patrick Zhang, Chief Operating Officer di OPPO Thailand. I dispositivi entreranno subito a far parte della quotidianità scolastica. Insegnanti e studenti li utilizzeranno per attività di coding e apprendimento digitale, contribuendo a rendere l’innovazione tecnologica uno strumento realmente accessibile.

OPPO e UNESCO: ecco i dettagli della recente collaborazione

I tablet donati saranno caricati con i corsi di programmazione della “Youth Coding Initiative”. Si tratta di un progetto sviluppato da UNESCO e CODEMAO. Il quale ha l’obiettivo di promuovere un uso consapevole, sicuro e inclusivo della tecnologia. L’iniziativa mira a ridurre il divario digitale. Il tutto offrendo ai giovani competenze fondamentali per affrontare un futuro sempre più legato alle tecnologie emergenti. Ciò, in particolare, in contesti dove le risorse educative sono limitate.

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La donazione alla Thailandia segna il completamento di un impegno annunciato da OPPO nel settembre 2024. Un’iniziativa che ha coinvolto anche Congo Brazzaville, Kenya, Namibia e Costa d’Avorio. In suddetti Paesi, l’accesso a dispositivi tecnologici adeguati rappresenta ancora una sfida. La collaborazione con l’UNESCO si concentra quindi sul rafforzamento delle capacità didattiche e sulla costruzione di ecosistemi educativi sostenibili. Tale collaborazione riflette l’impegno costante di OPPO nel sostenere l’empowerment dei giovani e l’inclusione digitale a livello globale.