Oppo Find X9s, noto leaker rivela le presunte specifiche

Sappiamo da diverso tempo che anche il produttore tech Oppo presenterà il suo primo smartphone top di gamma compatto e ora ne abbiamo altre conferme. Ci stiamo riferendo al prossimo Oppo Find X9s. In queste ultime ore il noto leaker del settore Digital Chat Station ha rivelato nuove informazioni riguardanti le sue possibili specifiche tecniche.

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Oppo Find X9s, nuove informazioni di rilievo dal leaker Digital Chat Station

Il noto leaker del settore Digital Chat Station ha rivelato nuove informazioni sul prossimo Oppo Find X9s. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo smartphone top di gamma compatto di casa Oppo e il leaker ce lo conferma ulteriormente. Sul fronte sarà infatti presente un display con una diagonale piuttosto contenuta pari a 6.3 pollici. Ci troveremo di fronte ad un pannello con tecnologia OLED con una risoluzione massima pari a 1.5K. All’interno del pannello ci sarà inoltre un sensore biometrico 3D ultrasonico per lo sblocco tramite riconoscimento delle impronte digitali.

A quanto pare anche il comparto fotografico sarà di rilievo. Il nuovo device di casa Oppo vanterà la presenza di un sensore fotografico principale da ben 200 MP, ovvero il sensore Samsung HP5. Quest’ultimo dovrebbe essere accompagnato da un sensore teleobiettivo con lente periscopica con zoom ottico pari a 3x. All’appello, non mancherà neanche un sensore ultra grandangolare.

Nonostante le sue dimensioni compatte, il leaker Digital Chat Station ha rivelato anche la presenza di una batteria molto capiente. Si parla infatti di una capienza pari a ben 7000 mah. La batteria dovrebbe anche essere dotata del supporto alla ricarica rapida e del supporto alla ricarica wireless. Per quanto riguarda il software installato a bordo, ci sarà l’ultima release Android 16 con l’interfaccia utente personalizzata da Oppo, la ColorOS 16. Il prossimo Oppo Find X9s, infine, dovrebbe poter contare sulla presenza della certificazione di resistenza e impermeabilità IP68 e IP69.