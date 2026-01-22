OPPO Find X9: in arrivo un nuovo aggiornamento

Oppo torna a farsi sentire con un nuovo aggiornamento per ColorOS 16 dedicato alla serie Find X9. La build CPH2791_16.0.3.504 è attualmente in distribuzione anche in Italia. Il pacchetto include le patch di sicurezza Android di gennaio 2026. Ma non è tutto. Oppo ha colto l’occasione per intervenire in modo mirato su alcuni aspetti chiave dell’esperienza d’uso. Nel dettaglio, la fotocamera è la vera protagonista di tale update. Nella modalità Hasselblad ad alta risoluzione viene finalmente introdotta la possibilità di impostare manualmente un valore di esposizione specifico. È una funzione estremamente gradita a chi ama avere un controllo più preciso sullo scatto. A ciò si aggiunge un miglioramento nella resa cromatica sotto particolari fonti luminose. Il risultato sono colori più coerenti e naturali, più fedeli alla scena reale. Anche la stabilità generale della fotocamera beneficia di qualche ritocco, rendendo l’esperienza più affidabile.

Oppo: nuovo aggiornamento sulla serie Find X9

Un altro intervento interessante riguarda l’app Foto. Quest’ultima ora permette di modificare immagini ad altissima risoluzione, fino a 50 MP, senza comprometterne la qualità. Non manca poi un rafforzamento delle funzioni legate a sicurezza e privacy. La Protezione dati privati diventa più comoda da usare grazie alla possibilità di cercare i file al suo interno e di condividerli direttamente. Il tutto senza passaggi intermedi. Ciò si aggiunge al rilascio delle patch di sicurezza Android di gennaio 2026, le quali contribuiscono a rendere il sistema più solido e protetto.

Dal punto di vista pratico, l’aggiornamento ha un peso di poco superiore agli 830 MB su Find X9 Pro. Dunque, è utile affidarsi ad una connessione Wi-Fi prima di procedere. Chi non ha ancora ricevuto la notifica può provare a controllare manualmente dalle impostazioni, anche se la distribuzione segue come sempre una logica graduale. Se l’update non compare subito, non c’è da preoccuparsi: Oppo dovrebbe completare il rollout su tutti i Find X9 italiani nel giro di breve tempo.