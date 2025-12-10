Oppo A6L è ufficiale per il mercato cinese, ecco le caratteristiche

Il produttore tech Oppo ha da poco presentato per il mercato cinese un nuovo prodotto. Ci stiamo riferendo al nuovo Oppo A6L, smartphone appartenente alla fascia media del mercato. In realtà, sembra essere una vecchia conoscenza. Sembra che si tratti infatti di una versione re-branded di un altro smartphone dell’azienda presentato ad ottobre, ovvero lo scorso Oppo A6 Max. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche.

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Oppo annuncia ufficialmente in Cina il nuovo Oppo A6L, ecco le caratteristiche

Oppo A6L è il nuovo smartphone di fascia media del noto produttore tech annunciato in queste ore per il mercato cinese. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte ad uno smartphone che già conosciamo. Si tratta infatti di una versione re-branded dello scorso Oppo A6 Max, annunciato dall’azienda ormai ad agosto 2025. L’unica differenza sostanziale tra i due è che il nuovo modello viene proposto nell’unico taglio di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Per il resto, le caratteristiche tra i due sono le stesse. Vediamo le riasumiamo qui di seguito.

Display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.8 pollici con risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz

Processore Snapdragon 7 Gen 3

Tagli di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno

Batteria con una capienza pari a 7000 mah

Dual camera posteriore con sensore fotografico principale da 50 MP più un sensore ausiliario

Fotocamera anteriore per i selfie da 32 MP

Sistema operativo Android 15 con l’interfaccia utente personalizzata da Oppo, la ColorOS jn versione 15

Certificazione di resistenza IP68 e IP69

Colorazioni disponibili White, Blue e Pink

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone di fascia media Oppo A6L sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato cinese. Il suo prezzo partirà da circa 220 euro al cambio attuale. Per ora non abbiamo informazioni su un suo arrivo in Italia.