Opera Neon: miglioramenti in arrivo insieme a Gemini 3 Pro

Negli ultimi anni, l’integrazione di intelligenza artificiale ha spinto molti sviluppatori a ripensare strumenti tradizionali come i browser web. In tale scenario, Opera Neon si distingue come un progetto ambizioso che punta a trasformare il browser in un hub operativo intelligente. L’azienda propone una serie di aggiornamenti costanti che puntano a migliorare il funzionamento di Neon. Una delle innovazioni riguarda la modalità “1-minute Deep Research”. Quest’ultima è stata concepita per offrire risposte rapide senza sacrificare la qualità. Il sistema suddivide ogni domanda in segmenti più gestibili e li assegna a diversi ricercatori virtuali. Producendo così sintesi strutturate e più approfondite rispetto a una risposta standard. L’obiettivo è soddisfare utenti che desiderano un livello di dettaglio superiore alla semplice panoramica. Senza attendere tempi di elaborazione lunghi tipici di analisi complete. E non è tutto. Neon Chat ha introdotto un selettore di modelli che consente di scegliere e cambiare algoritmo anche a conversazione in corso, senza interrompere il flusso delle risposte.

Opera Neon: ecco le modifiche attese

Tra le novità, l’inclusione di Gemini 3 Pro e Gemini Nano Banana Pro, modelli sviluppati da Google, amplia l’offerta del browser e rafforza la sua impronta multimodale. La scelta di aprire l’ambiente a modelli esterni riflette un approccio chiaro: permettere agli utenti di selezionare lo strumento più adatto a ciascun compito. Altrettanto significativo è l’aggiornamento del “Do” agent, che automatizza operazioni direttamente dal browser. Con la compatibilità estesa a Google Docs, Neon permette ora di creare, modificare o rinominare documenti tramite comandi nella barra degli indirizzi. Se necessario, l’agente può anche cercare informazioni online, comportandosi come un vero assistente digitale personale integrato nella navigazione.

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Neon è accessibile solo tramite abbonamento a 19,99 euro al mese. Tale posizionamento sottolinea la volontà di rivolgersi a un pubblico professionale, più che a chi cerca un browser alternativo gratuito. L’accesso tramite lista d’attesa aggiunge un elemento di esclusività e consente all’azienda di gestire l’evoluzione della piattaforma senza sovraccarichi. La direzione intrapresa da Opera riflette un trend più ampio nel settore tecnologico. Qui i browser non sono più solo strumenti di navigazione, ma potenziali centri operativi intelligenti.