OpenAI prepara il salto nell’hardware e punta tutto sulla voce

OpenAI è conosciuta da tutti per aver creato ChatGPT ma questa volta si parla di qualcosa di nettamente diverso. La celebre azienda che ha fatto le sue fortune con l’intelligenza artificiale, starebbe lavorando a una trasformazione profonda del proprio approccio, con l’obiettivo di rendere la voce il canale principale di interazione tra persone e modelli linguistici avanzati. Da qui dunque si spalanca anche la strada verso quello che potrebbe essere il primo dispositivo dell’azienda. Effettivamente c’è tanta attesa, soprattutto tra gli utenti più esperti che vorrebbero capire cosa significa avere a che fare con un dispositivo di OpenAI.

Una riorganizzazione interna dedicata all’audio: OpenAI al lavoro

All’interno di OpenAI, diversi team che si occupano di ingegneria, ricerca e sviluppo prodotto sarebbero stati accorpati sotto un’unica iniziativa focalizzata sull’audio. L’obiettivo è chiaro: colmare il divario che ancora separa i modelli vocali da quelli testuali in termini di precisione e reattività. Un limite che, finora, ha reso l’interazione parlata meno appetibile rispetto alla chat scritta, ancora oggi preferita dalla maggior parte degli utenti.

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Questo lavoro di rifinitura non si fermerebbe al miglioramento dell’esperienza vocale già esistente. I piani prevedono infatti l’arrivo di un nuovo modello linguistico audio nel primo trimestre del 2026, pensato come passaggio chiave verso qualcosa di più ambizioso.

Un dispositivo pensato per funzionare senza schermo

La vera novità riguarda l’hardware. OpenAI starebbe valutando la creazione di un prodotto fisico progettato fin dall’inizio per essere controllato parlando. Non un accessorio, ma un ecosistema autonomo, nel quale lo schermo non sarebbe centrale o potrebbe persino essere assente. Le ipotesi in circolazione spaziano da altoparlanti intelligenti a dispositivi indossabili, passando per occhiali smart e persino una smart pen, tutti accomunati da un’interazione continua basata sull’audio.

Il debutto commerciale di questo primo dispositivo sarebbe previsto nel corso del 2027, anche se al momento non sono trapelati dettagli concreti su design e funzioni.

Una sfida in un mercato affollato: OpenAI cerca di primeggiare anche qui

La strategia di OpenAI si inserisce in un contesto competitivo ben definito. Aziende come Google, Meta e Amazon investono da anni su assistenti vocali e dispositivi controllati dalla voce. Esperienze come Alexa o Google Assistanthanno trovato un pubblico, senza però diventare davvero centrali nella quotidianità digitale.

OpenAI sembra voler superare questi limiti facendo leva su modelli linguistici di nuova generazione, capaci di interazioni più contestuali e meno rigide.