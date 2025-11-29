OpenAI non può usare la parola “cameo”?

L’avvento delle tecnologie AI dedicate alla creazione di avatar digitali sta aprendo scenari tanto innovativi quanto complessi. Tra le applicazioni più discusse del momento c’è Sora, sviluppata da OpenAI, che consente agli utenti di generare un proprio “cameo” digitale. La procedura richiede la raccolta di dati biometrici: l’utente deve registrarsi leggendo numeri e muovendo la testa in varie direzioni. Al termine del processo, il sistema crea un avatar realistico che può essere impiegato nei video. Gli utenti possono stabilire chi potrà utilizzare il loro cameo. Scegliendo tra opzioni che vanno da “Solo io” fino a “Tutti”. Nonostante la funzionalità tecnica sia considerata efficace, il vero nodo critico è legale.

Nuova controversia tra OpenAI e Cameo: ecco i dettagli

OpenAI ha scelto di chiamare tale funzione “Cameo”, un termine già registrato dall’azienda Cameo. Quest’ultima è nota per la produzione di video personalizzati con celebrità reali. Dunque, l’uso di tale termine ha portato a una controversia immediata. Cameo sostiene che l’associazione con contenuti generati dall’AI potrebbe nuocere alla propria reputazione. La quale si basa esclusivamente su figure pubbliche autentiche e non virtuali.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il caso ha portato a un provvedimento giudiziario temporaneo. Quest’ultimo vieta a OpenAI di usare la parola “Cameo” o termini simili, almeno fino al 22 dicembre 2025. Il CEO di Cameo, Steven Galanis, ha sottolineato l’importanza di interrompere definitivamente l’uso del marchio da parte di OpenAI. Ciò per evitare danni sia all’azienda sia al pubblico.

Dal canto suo, OpenAI mantiene una posizione difensiva. Un portavoce ha dichiarato alla CNBC che la società non ritiene che Cameo possa rivendicare la proprietà esclusiva del termine. Aprendo così la possibilità a ulteriori sviluppi legali. La contesa evidenzia anche come il linguaggio, i nomi e i termini commerciali possano acquisire rilevanza legale. In un’epoca in cui le applicazioni di intelligenza artificiale diventano sempre più integrate nella vita quotidiana, bilanciare innovazione, tutela dei diritti e etica resta una sfida centrale.