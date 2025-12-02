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OpenAI non condivide le accuse riguardo il caso Raine

Riguardo il tragico caso Raine, OpenAI ha respinto tutte le accuse che le sono state mosse. Ecco le recenti dichiarazioni.

scritto da Margareth Galletta 0 commenti 1 Minuti lettura
OpenAI Raine

Negli Stati Uniti, la crescente diffusione dei chatbot ha sollevato interrogativi complessi sul loro impatto sulla salute mentale degli utenti più giovani. A tal proposito, è emblematica la vicenda che ha coinvolto Adam Raine, adolescente californiano di 16 anni. La morte del ragazzo ha innescato un dibattito acceso sulla responsabilità delle aziende tecnologiche e sulla capacità dei modelli di linguaggio. Uno scenario che presto si è trasformato in un caso giudiziario seguito con attenzione.  Secondo i legali della famiglia Raine, Adam avrebbe utilizzato per mesi ChatGPT per discutere di autolesionismo e suicidio.

OpenAI: arriva la risposta alle accuse

La denuncia sostiene che il chatbot non solo abbia risposto in maniera inadeguata a tali pericolosi, ma che in almeno un’occasione abbia contribuito a strutturare una bozza di lettera d’addio destinata ai genitori. Per la famiglia, tali elementi dimostrerebbero che i filtri di sicurezza del modello non erano robusti, e che OpenAI fosse a conoscenza di criticità derivanti da interazioni prolungate.

L’azienda ha reagito presentando una memoria presso la Superior Court della California. Qui ha sostenuto che la tragedia sia riconducibile a un uso “improprio, non autorizzato o imprevedibile” del sistema da parte del ragazzo, e non al funzionamento intrinseco del modello. OpenAI ha, inoltre, sottolineato che alcuni passaggi citati nella denuncia sarebbero stati estrapolati dal contesto, mentre la versione integrale delle chat è stata depositata sotto sigillo per tutelare la privacy del giovane.

Allo stesso tempo, OpenAI ha ammesso che i modelli possono presentare dei limiti. Ciò soprattutto quando si parla di conversazioni molto lunghe. L’azienda sta lavorando quindi a nuove strategie di moderazione. La vicenda di Adam Raine apre così una riflessione più ampia. Il rapido sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale solleva questioni fondamentali sull’equilibio tra innovazione tecnologica e responsabilità sociale. Evidenziando l’urgenza di strumenti di tutela efficaci per gli utenti più fragili.