OneXSugar apre una nuova strada nel gaming portatile con lo schermo pieghevole

Il settore delle console portatili sta vivendo una fase di sperimentazione, emerge infatti in questo contesto la OneXSugar Wallet. Il nuovo dispositivo presentato da One-Netbook segna un punto di svolta preciso. Per la prima volta uno schermo OLED pieghevole viene utilizzato per una console dedicata al gaming.

A differenza dei precedenti esperimenti visti sul mercato, spesso basati su doppi display separati o su soluzioni ibride poco convincenti, OneXSugar Wallet adotta un unico pannello continuo da 8″. Il formato 4:3 non è una scelta casuale.

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Da chiusa, la console appare sorprendentemente sottile, quasi più simile a uno smartphone pieghevole che a un dispositivo da gioco tradizionale. Una volta aperta, però, emerge la vera identità del prodotto, con i controlli fisici distribuiti nella metà inferiore dello schermo e una disposizione che ricorda le handheld più convenzionali.

Potenza, prezzo e dubbi: la scommessa OneXSugar

Sotto la struttura, OneXSugar Wallet promette prestazioni di fascia alta grazie a una piattaforma gaming firmata Qualcomm, anche se i dettagli sul chip utilizzato restano ancoravaghi. Questa scelta alimenta le speculazioni sulle reali capacità del dispositivo, soprattutto in termini di emulazione avanzata e gestione di titoli Android particolarmente esigenti. È chiaro però che l’obiettivo non è il mercato entry-level, bensì una nicchia di appassionati disposti a pagare per qualcosa di molto diverso.

Ed è proprio il prezzo a rappresentare il grande punto interrogativo. Il settore delle console portatili ha già dimostrato di poter superare facilmente la soglia dei 1000 euro, ma l’adozione di uno schermo pieghevole cambia le regole del gioco. I costi di questa tecnologia fanno temere cifre che potrebbero avvicinarsi a quelle dei pieghevoli premium. Se così fosse, OneXSugar Wallet diventerebbe più un oggetto da collezione o che un prodotto realmente utilizzabile.

C’è poi il tema della durabilità. I display pieghevoli hanno fatto passi avanti enormi, ma l’uso intensivo tipico del gaming, tra pressioni ripetute e sessioni prolungate, rappresenta una sfida ulteriore. One-Netbook sembra confidare nella maturità della tecnologia OLED foldable, ma sarà l’esperienza sul campo a decretare il successo o meno di questa scelta. In ogni caso, OneXSugar Wallet non passa inosservato. Anche se dovesse rimanere un prodotto di nicchia, il suo arrivo dimostra che il mondo delle console non ha ancora esaurito ke sue novità. E quando qualcuno osa per primo, spesso apre la strada a soluzioni che, qualche anno dopo, diventano la norma.