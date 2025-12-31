OnePlus Turbo si mostra online: potenza e batteria da record in arrivo

OnePlus prepara il terreno per il debutto di una nuova famiglia di smartphone: la serie OnePlus Turbo, che punta a ridefinire il concetto di “mid-range” con specifiche tecniche da top di gamma e un focus mirato su autonomia e gaming. Dopo settimane di rumor, l’azienda cinese ha confermato ufficialmente l’esistenza del progetto, mentre online sono comparse le prime foto dal vivo del dispositivo.

Un progetto ambizioso: prestazioni da flagship e autonomia estrema

Il presidente di OnePlus Cina, Li Jie, ha anticipato che la nuova linea Turbo offrirà “un’esperienza gaming senza precedenti nella sua fascia di prezzo”, grazie a un mix di hardware d’alta gamma e ottimizzazioni software mirate. Il cuore del dispositivo sarà il Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, capace di toccare 2.609.327 punti su AnTuTu, un risultato che lo colloca a ridosso dei migliori smartphone Android del momento.

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Il display sarà un OLED LTPS da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate a 165 Hz, pensato per garantire una reattività massima nelle sessioni di gioco più intense. A completare il pacchetto tecnico, troveremo 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0, il tutto alimentato da una batteria monstre da 9.000 mAh con ricarica rapida a 80 W.

Tecnologie gaming derivate dai flagship

Il produttore ha confermato che la serie Turbo introdurrà per la prima volta in questa fascia di prezzo funzioni solitamente riservate ai modelli top. Tra queste, spiccano:

il kernel gaming Fengchi, progettato per ottimizzare la gestione delle risorse e la stabilità dei frame durante le lunghe sessioni di gioco;

l’inedito sistema “E-sport Triple Core”, che coordina CPU, GPU e NPU per ridurre la latenza e migliorare la risposta ai comandi;

un sistema di dissipazione potenziato, ereditato dalle serie OnePlus Ace e 12R, pensato per mantenere le temperature sotto controllo anche sotto carico prolungato.

Le prime foto dal vivo: design curato e nuove colorazioni

Le prime immagini trapelate in rete mostrano uno smartphone dal design elegante ma sportivo, con un profilo sottile e un modulo fotografico circolare in stile OnePlus 12. Secondo le indiscrezioni, il dispositivo sarà lanciato in tre colorazioni:

Unique Black , sobria e professionale,

, sobria e professionale, Ocean Green , con finitura satinata,

, con finitura satinata, Light Chaser Silver, la più distintiva, con riflessi metallici cangianti.

Sul retro spicca il logo OnePlus con finitura lucida e una back cover leggermente curva, pensata per migliorare la presa nonostante le dimensioni generose della batteria.

Possibile lancio a marzo 2026

Le tempistiche non sono ancora ufficiali, ma tutte le indiscrezioni puntano verso un lancio in Cina nel mese di marzo 2026, con una presentazione globale possibile al Mobile World Congress di Barcellona. Non è escluso che il modello arrivi in Europa come parte della gamma OnePlus Nord, mantenendo però la stessa impostazione hardware.

Con una batteria da record, un processore di ultima generazione e una chiara attenzione al pubblico gaming, OnePlus Turbo sembra pronto a dare filo da torcere a Redmi, Realme e iQOO nella fascia medio-alta del mercato.