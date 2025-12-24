OnePlus Turbo sarà un mostro di potenza per AnTuTu

Il produttore tech OnePlus si sta preparando a stupire la concorrenza con il suo nuovo smartphone di punta. Ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus Turbo. Quest’ultimo sarà infatti un vero mostro di potenza, soprattutto dal punto di vista prestazionale. A rivelarlo, sono stati pubblicati in queste ore i risultati dei benchmark di AnTuTu.

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OnePlus Turbo, in arrivo un vero mostro di potenza secondo AnTuTu

Secondo i risultati dei benchmark pubblicati dal portale AnTuTu, il prossimo smartphone di casa OnePlus sarà un vero mostro di potenza. Si tratta del prossimo OnePlus Turbo. Quest’ultimo ha infatti totalizzato dei punteggi davvero sorprendenti, grazie anche alla presenza di uno dei processori più potenti di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8s Gen 4.

Il portale AnTuTu ha poi confermato alcuni dei futuri punti di forza di questo dispositivo. Secondo quanto riportato, il prossimo top di gamma di casa OnePlus potrà vantare la presenza di una batteria altrettanto sorprendente. Si parla infatti di una capienza esagerata pari ad addirittura 9000 mah. Il tutto non dovrebbe avere ripercussioni sul peso complessivo dello smartphone, che dovrebbe aggirarsi sui 217 grammi.

Anche il display sembra che sarà di ottima qualità. Secondo quanto è emerso, ci troveremo di fronte ad un display con una diagonale pari a 6.78 pollici con una risoluzione pari a 1.5K. Il pannello sarà un OLED, avrà i bordi piatti e potrà vantare anche la presenza di una frequenza di aggiornamento pari a 165Hz. Quest’ultima dovrebbe inoltre garantire un’esperienza di gioco davvero notevole.

I rumors e le indiscrezioni emerse in rete, però, non si sono limitati a rivelare solo questo. A quanto pare, infatti, l’azienda tech avrebbe intenzione di annunciare anche un’altra variante del suo prossimo smartphone. Potrebbe chiamarsi OnePlus Tirbo V e dovrebbe distinguersi dalla versione standard per il suo prezzo. Si dovrebbe trattare infatti di una versione più economica.