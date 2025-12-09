OnePlus Pad Go 2, ultimi dettagli prima del debutto

Il produttore tech OnePlus terrà il prossimo 17 dicembre 2025 un importante evento di presentazione. Durante questo evento, sarà annunciato in veste ufficiale il nuovo smartphone top di gamma OnePlus 15R ma non solo. L’azienda presenterà ufficialmente anche il suo nuovo tablet. Ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus Pad Go 2. Nonostante manchi ormai poco tempo al suo arrivo, l’azienda ha da poco rivelato nuovi dettagli sulle sue specifiche.

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OnePlus Pad Go 2, l’azienda rivela gli ultimi dettagli prima del debutto

In queste ultime ore il produttore tech OnePlus ha rivelato alcuni dettagli riguardanti il suo prossimo tablet di punta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus Pad Go 2, che sarà annunciato ufficialmente durante un evento che si terrà il prossimo 17 dicembre 2025.

Partendo dalla parte frontale, sappiamo che il nuovo tablet dell’azienda potrà vantare la presenza di un display con una diagonale pari a 12.1 pollici con una risoluzione pari a 2.8K, ovverk pari a 2800 x 1980 pixel. Il pannello ha un form fattore pari a 7:5, dispone del supporto a Dolby Vision e dispone della certificazione TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 4.0.

L’azienda ha poi rivelato che questo nuovo device sarà in grado di supportare diversi accessori, tra cui la nuova OnePlus Pad Go 2 Stylo. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, a bordo ci sarà uno dei processori di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 7300 Ultra, realizzato con processo produttivo a 4 nm. Dal punto di vista dell’autonomia, gli utenti potranno poi stare tranquilli. A bordo ci sarà infatti una batteria estremamente capiente. Si tratta infatti di ben 10,050 mah. Questa enorme batteria si potrà inoltre ricaricae in tempi brevi grazie alla presenza del supporto alla ricarica rapida da 33W.

Insomma, il nuovo OnePlus Pad Go 2 promette di essere un tablet davvero interessante. Ricordiamo che il suo debutto ufficiale è previsto per il prossimo 17 dicembre 2025.