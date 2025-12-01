OnePlus Pad Go 2 riceve la certificazione FCC

Sembra ormai che manchi davvero poco tempo all’arrivo debutto ufficiale del prossimo tablet di casa OnePlus. Ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus Pad Go 2. A suggerisce il suo imminente debutto, in particolare, è da poco arrivata anche l’importante certificazione di rilievo dell’ente FCC. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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OnePlus Pad Go 2, riceve l’importante certificazione dell’ente FCC

In queste ultime ore uno dei prossimi tablet di punta dell’azienda tech OnePlus ha ricevuto l’importante certificazione dell’ente FCC. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo device che verrà annunciato ufficialmente con il nome di OnePlus Pad Go 2. Il tablet in questione è stato certificato con il numero di modello OPD2504.

L’arrivo della certificazione dell’ente FCC, come già detto, non fa che confermare la sua presentazione pressoché imminente. Oltre a questo, dalla certificazione sono poi emersi alcuni dettagli tecnici. Secondo quanto è emerso, il nuovo tablet del produttore tech OnePlus avrà installato a bordo l’ultima versione del software di casa Google. Si tratta di Android 16 con l’interfaccia utente personalizzata dell’azienda, ovvero la OxygenOS in versione 16. La certificazione ha poi confermato la presenza della connessione Wi-Fi Dual Band e non mancherà ovviamente il supporto alla navigazione sulle reti 5G.

Insomma, è stato dunque confermato ormai l’arrivo del nuovo tablet OnePlus Pad Go 2. L’azienda aveva poi confermato qualche giorno fa la data della presentazione ufficiale. L’azienda terrà infatti un importante evento di presentazione durante la giornata del prossimo 17 dicembre 2025. Il nuovo tablet non sarà tuttavia l’unico device dell’azienda che sarà annunciato durante questo evento. OnePlus ha infatti confermato che durante questo evento sarà annunciato anche un altro device. Si tratterà del prossimo smartphone di punta dell’azienda, ovvero il prossimo OnePlus 15R.

Per il momento questi nuovi device saranno annunciati per il mercato indiano. L’azienda renderà note le tempistiche per la distribuzione presso altri mercati.