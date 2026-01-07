OnePlus Nord 6 in arrivo con batteria da 9000 mah

A quanto pare quest’anno i big del settore mobile si sfideranno a chi ha lo smartphone con la batteria più grossa . Abbiamo infatti già avuto modo di vedere ufficialmente svariati device con batterie molto ampie e ora sembra che si aggiungerà anche l’azienda tech OnePlus. Quest’ultima annuncerà infatti a breve il nuovo OnePlus Nord 6, il quale potrebbe avere una batteria con una capienza pari a ben 9000 mah.

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OnePlus sta per presentare il nuovo OnePlus Nord 6 con 9000 mah di batteria

Anche il produttore tech OnePlus presenterà a breve un nuovo smartphone dalla batteria enorme. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo OnePlus Nord 6. Quest’ultimo, secondo le indiscrezioni emerse in rete, potrà vantare la presenza di una batteria davvero molto capiente pari a ben 9000 mah. Sembra che quest’ultima sarà realizzata in silicio-carbonio. Oltre a questo, sembra poi che gli utenti potranno contare sulla presenza del supporto alla ricarica rapida da 80W. In questo modo, sarà possibile ricaricare in tempi brevi, nonostante la grande capienza.

La potenza del supporto alla ricarica rapida è stata rivelata da ben due nuove certificazioni di rilievo. Si tratta delle certificazioni note con il nome di TDRA/SIRIM. Lo smartphone dell’azienda è stato certificato con il numero di modello CPH2795.

Oltre a questo, sono poi emerse in rete ulteriori informazioni riguardanti le presunte specifiche tecniche. Secondo quanto è emerso, il nuovo OnePlus Nord 6 avrà sul fronte un display di qualità. Ci troveremo di fronte ad un pannello con tecnologia OLED. Quest’ultimo avrà una risoluzione piuttosto elevata pari a 1.5K e potrà vantare inoltre la presenza della frequenza di aggiornamento pari a ben 165Hz. Non sappiamo con esattezza la diagonale, ma immaginiamo che sarà ampia. Sono infine emerse informazioni riguardanti le prestazioni. Sembra che l’azienda abbia deciso di adottare un processore non recentissimo ma comunque potente, ovvero il soc Snapdragon 8s Gen 4.