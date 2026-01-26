OnePlus 15T: lo smartphone cambia con una scelta fotografica inattesa

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Display e potenza

Negli ultimi giorni si è diffusa l’idea di una presenza ridotta di OnePlus nei mercati internazionali, mentre l’azienda continua a negare ipotesi di uscita di scena. In questo scenario prende forma il progetto OnePlus 15T, indicato come nuovo flagship compatto destinato inizialmente alla Cina. Le informazioni attribuite al leaker Digital Chat Station descrivono un modello pensato per distinguersi soprattutto nella configurazione della fotocamera. Il modulo posteriore adotterebbe una doppia soluzione con due sensori da 50 MP, rinunciando all’ultra-grandangolo in favore di una telefoto, una scelta meno comune rispetto agli standard del settore. La fotocamera frontale dovrebbe affidarsi a un sensore da 16 MP, mantenendo un profilo tecnico coerente con la fascia alta. Questa impostazione segnala una volontà di riportare in primo piano l’uso del teleobiettivo nei dispositivi compatti, elemento già sperimentato in passato dalla stessa OnePlus.

Display e potenza

Il comparto visivo si baserebbe invece su un pannello OLED piatto da 6,32 pollici, con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. La scelta del formato piatto e delle dimensioni contenute punta a garantire una presa più maneggevole rispetto ai modelli più grandi. Sul fronte delle prestazioni viene indicato il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, soluzione che dovrebbe assicurare livelli elevati di fluidità nelle operazioni quotidiane e nelle applicazioni più pesanti. Le configurazioni di memoria arriverebbero fino a 16 GB di RAM e 1 TB di spazio interno, dato che colloca il dispositivo tra i più completi nella categoria dei compatti. Il peso stimato attorno ai 194 grammi suggerisce un bilanciamento tra dimensioni ridotte e dotazione hardware avanzata.

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Un altro elemento di rilievo di questo OnePlus riguarda la batteria, indicata in un intervallo compreso tra 7.000 e 8.000 mAh, valore superiore alla media per uno smartphone di queste dimensioni. La ricarica wireless sarebbe supportata con potenza attorno ai 50 W, mentre la velocità via cavo non risulta ancora definita. Estetica? 3 colori: Relaxing Matcha, Healing White Chocolate e Pure Cocoa, nomi che richiamano tonalità morbide e naturali. Il debutto sarebbe previsto nel mese di marzo in Cina, con un posizionamento che mira a rafforzare l’immagine del marchio in un periodo segnato da incertezze. Le specifiche emerse delineano un dispositivo compatto, potente e caratterizzato da una scelta fotografica fuori dagli schemi più diffusi, destinata ad attirare l’attenzione di chi cerca un’alternativa ai modelli tradizionali.