OnePlus 15T: la fotocamera sarà diversa da tutti gli altri

Le ultime informazioni vanno in questa direzione di OnePlus 15T, un modello compatto che sarebbe ormai prossimo al debutto, almeno sul mercato cinese. A rilanciare i dettagli è stato il noto leaker Digital Chat Station, che ha confermato l’arrivo del dispositivo fornendo una panoramica piuttosto completa della scheda tecnica. L’aspetto più interessante riguarda il modulo fotografico posteriore, che adotterà una configurazione meno comune nel panorama attuale.

Invece della classica coppia sensore principale più ultra-grandangolo, OnePlus avrebbe scelto di affiancare al sensore principale una telefoto. Una decisione di nicchia, ma non del tutto nuova per l’azienda, che in passato ha già sperimentato questa impostazione. Si tratta di una scelta che va in controtendenza rispetto al diretto predecessore, dotato invece di lente ultra-wide.

Secondo le informazioni disponibili, il comparto posteriore sarà composto da due sensori da 50 MP, mentre la fotocamera frontale dovrebbe attestarsi sui 16 MP.

Display compatto e hardware di fascia alta

Sul fronte dello schermo, OnePlus 15T dovrebbe puntare su un OLED piatto da 6,32 pollici, con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Una diagonale contenuta che conferma l’orientamento verso un flagship compatto, senza rinunciare alla qualità del pannello.

A muovere il dispositivo dovrebbe esserci il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, una piattaforma pensata per i top di gamma. Anche il comparto batteria promette numeri fuori scala per questa categoria: si parla di una capacità compresa tra 7.000 e 8.000 mAh, con supporto alla ricarica wireless attorno ai 50 W.

Colori, memoria e finestra di lancio

OnePlus 15T dovrebbe essere proposto in tre colorazioni: Relaxing Matcha, Healing White Chocolate e Pure Cocoa. Il peso si aggirerebbe sui 194 grammi, mentre i tagli di memoria arriverebbero fino a 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Il lancio è atteso per marzo in Cina. Resta da capire se e quando il dispositivo arriverà anche su altri mercati.