OnePlus 15R: tutte le novità in arrivo sulla “copia” europea di Ace 6T

Il nuovo OnePlus 15R si prepara a diventare uno dei protagonisti di fine 2025. La presentazione globale è fissata per il 17 dicembre, ma il primo vero assaggio arriva dalla Cina, dove il modello gemello OnePlus Ace 6T debutterà il 3 dicembre. I due smartphone condividono la stessa base tecnica, con alcune differenze pensate per i rispettivi mercati, una strategia ormai consolidata per il brand.

Per alimentare l’attesa, OnePlus ha pubblicato su Weibo una serie di sample fotografici prodotti dalla nuova fotocamera principale da 50 megapixel dell’Ace 6T. Le immagini mostrano ritratti più naturali e una gestione della luce più morbida. Tra le novità emerge una modalità colore in stile pellicola, creata per dare allo scatto un aspetto più classico e una texture che richiama l’estetica cinematografica.

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Fotocamera migliorata, nuova piattaforma Snapdragon e funzioni avanzate

Per quanto riguarda la cattura del movimento, OnePlus porta anche su questo modello la tecnologia shadowless capture, già vista sui top di gamma del marchio. La funzione consente di bloccare soggetti in rapido movimento, riducendo le sfocature e migliorando la nitidezza delle immagini. Le Live Photos sono state aggiornate: ora registrano clip di tre secondi da cui è possibile estrarre fotogrammi o piccole sequenze. Tutte queste funzioni poggiano sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, al debutto proprio su Ace 6T e, di conseguenza, su OnePlus 15R.

Le specifiche circolate delineano uno smartphone ambizioso. Il display è un OLED da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate fino a 165 Hz. Sotto lo schermo trova posto un sensore di impronte ottico, mentre la batteria potrebbe raggiungere gli 8.000 mAh, un valore decisamente superiore alla media. Le configurazioni di memoria arriverebbero fino a 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione, anche se resta da verificare quali tagli saranno destinati al mercato globale.

Sul retro, oltre al sensore principale da 50 megapixel, è prevista una ultragrandangolare da 8 megapixel, mentre frontalmente dovrebbe comparire una selfie cam da 32 megapixel. Per la resistenza, il dispositivo sfoggia un pacchetto completo di certificazioni: IP66, IP68, IP69 e IP69K, pensate per proteggere da polvere, acqua e persino getti ad alta pressione.