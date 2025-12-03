OnePlus 15R in arrivo con una super batteria?

L’evoluzione degli smartphone mostra un crescente interesse verso dispositivi capaci di un’autonomia prolungata. In tale scenario si inserisce il OnePlus 15R, conosciuto in Cina come OnePlus Ace 6T. Tale dispositivo, infatti, si distingue soprattutto per la sua batteria. Con una capacità di 8.300 mAh, il dispositivo supera di 1.000 mAh il modello OnePlus 15. Collocandosi tra i più potenti sul mercato per durata della carica. Inoltre, il 15R integra una ricarica rapida cablata da 100 W, pensata per ridurre drasticamente i tempi di rifornimento energetico. La strategia commerciale, però, potrebbe variare a seconda del mercato. In alcune aree internazionali, come il Nord America, infatti, le normative sulle batterie al litio impongono limitazioni. Già il OnePlus 15 ha visto la velocità di ricarica ridotta a 80 W, e non è escluso che il nuovo modello subisca modifiche simili.

OnePlus 15R: ecco i dettagli emersi sulla batteria del nuovo dispositivo

La scelta di puntare su batterie di grande capacità riflette una tendenza più ampia del settore. I produttori sembrano sempre più attenti a bilanciare potenza e autonomia. Rispondendo a un pubblico che utilizza lo smartphone non solo come strumento di comunicazione, ma come centro di intrattenimento e produttività quotidiana. Il modello OnePlus 15R potrebbe, dunque, indicare una direzione chiara per i prossimi flagship Android, dove la durata della batteria torna a essere un criterio chiave di scelta.

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Oltre al settore energetico, il dispositivo si distingue per la dotazione tecnica. Quest’ultimo, infatti, monta un processore Snapdragon 8 Gen 5. Inoltre, supporta un display con refresh rate fino a 165 Hz e offre protezione avanzata da polvere e acqua grazie alle certificazioni IP66, IP68, IP69 e IP69K. La combinazione di autonomia, potenza di calcolo e resistenza lo colloca tra i modelli di fascia alta più completi del momento. Il lancio ufficiale in Italia è previsto per il 17 dicembre, in concomitanza con la presentazione del Pad Go 2 e del Watch Lite.