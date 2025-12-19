OnePlus 15R arriva anche nella Ace Edition, ma solo in India

Giusto l’altro giorno il produttore tech OnePlus ha presentato in veste ufficiale a livello globale il suo ultimo smartphone di punta. Ci stiamo riferendo al nuovo OnePlus 15R. Nonostante sia stato appena annunciato, l’azienda ha già presentato una versione speciale di quest’ultimo. Si tratta nello specifico del nuovo OnePlus 15R Ace Edition, il quale però sembra che rimarrà una esclusiva del mercato indiano.

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OnePlus 15R, arriva per il solo mercato indiano l’edizione speciale Ace Edition

Il nuovo smartphone top di gamma di casa OnePlus è già stato annunciato in una nuova edizione speciale. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo OnePlus 15R nella versione Ace Edition. Quest’ultima sembra che per il momento rimarrà una esclusiva per il mercato indiano. Quest’ultima versione si distingue da quella standard principalmente per il suo design.

La nuova versione è infatti disponibile in una inedita colorazione con delle rifiniture nella tonalità Electric Violet. La versione commercializzata nel resto del mondo, invece, è disponibile nelle sole colorazioni denominate Charcoal Black e Mint Breeze. La nuova versione ha poi un peso leggermente più contenuto pari a 213 grammi ed ha uno spessore complessivo pari a 8.1 mm. Il nuovo OnePlus 15R Ace Edition sarà distribuito come già detto per il mercato indiano ad un prezzo di circa 460 euro al cambio attuale nel taglio di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Per il resto, le caratteristiche sono le stesse della versione classica. Tra queste, ci sono: