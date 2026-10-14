One UI 9 blocca alcuni Samsung Galaxy: errore Accesso negato

L’aggiornamento a One UI 9 sta creando qualche grattacapo a una parte dei possessori di smartphone Samsung Galaxy, che dopo l’installazione si ritrovano con il telefono fermo durante la configurazione iniziale. Il quadro va preso con le dovute cautele perché le segnalazioni arrivate finora sono ancora poche e la reale portata del problema non è affatto chiara. Quello che emerge dai racconti degli utenti è comunque piuttosto preciso. Alcuni modelli non riescono a superare la procedura che segue l’aggiornamento e il dispositivo diventa di fatto inutilizzabile.

Cosa succede ai Galaxy dopo l’installazione di One UI 9

Il blocco si verifica nella fase di benvenuto, quella che di solito accompagna l’utente subito dopo un aggiornamento importante del sistema operativo. Una volta scaricato e installato il pacchetto di One UI 9 compare una schermata con un errore XML e la dicitura “Accesso negato”. Da quel punto non si va più avanti. La schermata home resta irraggiungibile e chi si trova in questa situazione ha in mano un telefono che si accende ma che non può essere usato in alcun modo. C’è anche chi ha condiviso sui social un’immagine dell’errore, così da mostrare con esattezza cosa appare sul display nel momento in cui la procedura si interrompe.

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L’elenco dei dispositivi coinvolti non è esattamente corto. Tra i modelli citati nelle segnalazioni compaiono Galaxy S24, Galaxy S25 e Galaxy S26, ma il malfunzionamento sembrerebbe interessare anche i pieghevoli dell’azienda. Si parla quindi di più generazioni di smartphone, segno che l’anomalia non è legata a un singolo telefono ma a qualcosa di più trasversale che riguarda l’intero aggiornamento o il modo in cui viene gestito.

Sull’origine del problema al momento non ci sono certezze. L’informatore Fahad Ali Javed ritiene che possa trattarsi di un guasto lato server, collegato nello specifico a una modifica introdotta da Samsung per limitare le fughe di informazioni sul firmware. Resta però un’ipotesi e per ora l’azienda non ha diffuso alcuna comunicazione ufficiale sulla vicenda né ha chiarito quanti utenti siano realmente coinvolti.

Le soluzioni temporanee per sbloccare lo smartphone

In attesa che Samsung prenda posizione circolano alcuni rimedi provvisori che possono aiutare chi è rimasto bloccato. Il primo è il riavvio forzato del telefono, che si ottiene tenendo premuti nello stesso momento il tasto per abbassare il volume e quello di accensione. È la strada più semplice da percorrere e non richiede particolari competenze tecniche, motivo per cui conviene tentarla per prima.

Un’altra possibilità suggerita da diversi utenti consiste nel disattivare il WiFi o i dati mobili e poi riavviare normalmente il dispositivo restando offline. L’idea alla base è che, senza connessione, il telefono possa superare il passaggio in cui si presenta l’errore. C’è infine chi preferisce giocare d’anticipo e consiglia di disconnettersi prima di completare la configurazione successiva all’aggiornamento, in modo da prevenire del tutto il blocco. Si tratta di accorgimenti nati dall’esperienza della community e non di procedure indicate ufficialmente, quindi non è detto che funzionino in ogni caso, ma rappresentano comunque un tentativo concreto per tornare a usare il proprio Galaxy mentre si attendono chiarimenti.

Chi non ha ancora installato One UI 9 e teme di incappare nello stesso inconveniente può tenere presente proprio quest’ultimo suggerimento, cioè completare la configurazione senza connessione attiva. Sul fronte aziendale intanto arriva un’altra notizia che riguarda Samsung, che potrebbe ridurre la produzione di smartphone perché i profitti non sarebbero ritenuti sufficienti.

Fonte: TecnoAndroid