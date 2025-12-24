Offerte spaziali da Esselunga: il meglio della tecnologia a portata di mano

Da Esselunga si respira quell’aria speciale che rende più leggera ogni scelta. Passeggi tra gli scaffali e ti rendi conto che qui il regalo giusto non è un’ossessione, ma una piacevole scoperta. Esselunga accompagna questo periodo con proposte curiose, spesso inattese, capaci di strappare un sorriso senza promettere l’impossibile. Ti capita mai di pensare “questo non me l’aspettavo”? È proprio lì che scatta la magia. Lo store diventa un punto di riferimento per chi ama la tecnologia, per chi cura la casa, per chi vuole concedersi qualcosa di diverso. Non c’è fretta, non c’è pressione, solo l’idea di portare a casa oggetti che raccontano attenzione e voglia di sorprendere. E mentre scorri le offerte Esselunga, una domanda nasce spontanea: perché aspettare ancora?

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Esselunga: sconti che urlano “COMPRAMI”!

Nel cuore delle promozioni Esselunga spiccano scelte che uniscono praticità e piacere. Lo smartwatch Amazfit Bip 6 a 64,90 € è perfetto per chi ama tenere tutto sotto controllo con stile. Per l’angolo studio, la HP Deskjet a 39,99 € è una sorpresa rara. La musica trova spazio con le JBL Tune a 27,99 €, mentre il fascino retrò del Victrola a 49,99 € fa subito conversazione. In cucina la Jolie Evo Lavazza ora ad appena 78,99 € promette mattine profumate, e il Beurer MG 89 2025 alla bellezza di soli 35,99 € regala attimi di relax. Per i capelli, il Drynova 3in1 Cecotec a 39,99 € è una scelta intelligente. La casa ringrazia con l’aspirapolvere RO4B63 Compact Power in esclusiva solo ora a 123,99 €. E poi gli smartphone Esselunga: Samsung Galaxy S25 FE adesso a 448 €, Samsung Galaxy A17 a 198 €, ZTE Blade V70 Vita LTE a 98 €. Da Esselunga scegliere diventa quasi impossibile!