Offerte MAXI da Esselunga: il Natale diventa ancora più sorprendente

Da Esselunga l’atmosfera si riempie di proposte pensate per rendere i regali più belli e i sogni più vicini. Passeggi tra le corsie e senti già l’aria delle grandi occasioni, quelle che trasformano un semplice dono. È il momento di pensare a chi ami, a cosa può piacere, a quell’oggetto che aspettavi di trovare al giusto prezzo. Esselunga accompagna questo viaggio natalizio con una selezione che parla di casa, tecnologia e relax, sempre con attenzione ai dettagli. Ti immagini la sorpresa quando il pacchetto viene aperto? O il piacere di scoprire qualcosa di utile e desiderato proprio la mattina di Natale? Tra vetrine addobbate e carrelli colmi, Esselunga diventa un punto fermo dove cercare ispirazione e dare forma ai desideri che profumano di festa e di gioia.

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Esselunga ed il suo Natale

Nel periodo più atteso dell’anno, Esselunga propone tante occasioni che parlano di casa e tecnologia. Per rendere più accoglienti gli spazi, trovi l’aspirapolvere RO4B63 Compact Power a 123,99 €, perfetto da mettere sotto l’albero. Il relax entra in scena con il massaggiatore Beurer MG 89 2025 a 35,99 €, mentre la cura dei capelli si arricchisce grazie al Drynova 3in1 Cecotec a 39,99 €. Il profumo del caffè arriva con la Jolie Evo Lavazza a 78,99 €, ideale per le mattine natalizie. Per chi ama il suono caldo del vinile, Esselunga propone il Victrola a 49,99 €, affiancato dalle JBL Tune a 27,99 € per momenti musicali più intimi. La tecnologia da polso si presenta con lo Amazfit Bip 6 a 64,90 €, mentre la praticità passa anche dalla HP Deskjet a 39,99 €. Non manca l’attenzione alla telefonia: ZTE Blade V70 Vita LTE a 98 €, Samsung Galaxy A17 a 198 € e Samsung Galaxy S25 FE a 448 € completano una proposta pensata per stupire. Quale regalo finirà nel tuo carrello da Esselunga quest’anno?