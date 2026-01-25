Offerta Amazon da non perdere: ecco lo sconto sulla smart TV Haier

Tutti gli utenti a gennaio 2026 possono acquistare su Amazon una smart TV Haier pagandola decisamente meno di quanto avrebbero mai immaginato, proprio nel periodo corrente è prevista una forte riduzione della spesa sull’ordine del modello H75S80FFUX, si tratta di un televisore da 75 pollici di diagonale, con tecnologia QLED e soprattutto una risoluzione massima in UltraHD (UHD).
Il sistema operativo è GoogleTV, trattasi dell’OS più apprezzato nel mondo, proprio per la sua piena capacità di garantire una miriade di funzionalità di alto livello, oltre alla perfetta ottimizzazione, rapida fruizione di contenuti e interfacce facilmente comprensibili anche dai meno esperti. La presenza, integrata, di Google Assistant, permette di accedere alle stesse anche con il solo ausilio della propria voce.
Considerando la connettività fisica nella parte posteriore, notiamo la presenza di porte USB 2.0, ma anche di ben quattro HDMI 2.1 (ottime per la compatibilità con i prodotti di nuova generazione). Leggendo le specifiche tecniche del televisore possiamo scoprire anche 2GB di RAM e 32GB di memoria interna, a prima vista complessivamente inferiori alle aspettative, ma vi possiamo assicurare essere più che sufficienti per un device di questo tipo.
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Offerta Amazon: la smart TV Haier costa poco
L’offerta messa a disposizione da parte di Amazon, per l’acquisto della smart TV Haier, è sicuramente una delle migliori in circolazione. Il suo listino iniziale sarebbe di 699 euro, ma solamente per qualche giorno il consumatore si ritrova a poterla pagare circa 559 euro, andando difatti a risparmiare 140 euro in automatico sul valore finale dell’ordine. Collegatevi subito a questo link.
Il design è sicuramente moderno, con cornici sottilissime su tutti i bordi, nonché un piano d’appoggio centrale che però non alza troppo il televisore dalla superficie, impedendo il posizionamento di altri oggetti al di sotto dello stesso.