Off Campus 2: su Prime Video nel 2027 la storia di Dean e Allie

Una seconda stagione di Off Campus è già realtà, almeno sulla carta. La serie che ha conquistato il pubblico di Prime Video tornerà nel 2027 con nuovi episodi, e stavolta i riflettori saranno puntati su una coppia diversa, quella formata da Dean e Allie. Una notizia che i fan aspettavano, considerando quanto lo show abbia saputo farsi notare in così poco tempo, e che arriva senza troppi giri di parole da parte della piattaforma.

Un debutto che continua a macinare visualizzazioni

Off Campus ha fatto il suo esordio lo scorso maggio, eppure a distanza di mesi la serie è ancora lì, stabile nelle prime posizioni tra i titoli più visti su Prime Video. Non capita spesso. Molti prodotti vivono un picco iniziale e poi scivolano rapidamente nel dimenticatoio, travolti dalle uscite successive. In questo caso invece l’interesse non si è affievolito, segno che il passaparola ha funzionato e che il pubblico ha continuato a scoprire lo show anche dopo le prime settimane.

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Il dato curioso è che per ottenere un risultato del genere sono bastati appena otto episodi. Una stagione compatta, quindi, che ha avuto però la forza di coinvolgere gli spettatori nelle storie d’amore appena nate tra i corridoi della Briar University, il campus universitario dove si muovono i protagonisti. Relazioni ancora fragili, sentimenti che sbocciano e tutto quello che ne consegue: è proprio questo mix ad aver fatto breccia in chi ha premuto play.

Dean e Allie al centro dei nuovi episodi

Con numeri simili la decisione di proseguire era quasi scontata, e infatti l’annuncio del rinnovo è arrivato in tempi rapidissimi. Praticamente non c’è stato nemmeno il tempo di chiedersi se la serie sarebbe andata avanti: la conferma è giunta in modo fulmineo, come accade quando una piattaforma ha in mano un titolo che funziona e non vuole lasciarsi sfuggire l’entusiasmo del pubblico.

La vera novità riguarda però la direzione narrativa. La nuova stagione sposterà l’attenzione su Dean e Allie, che diventeranno il cuore del racconto. Un cambio di prospettiva interessante, perché permette allo show di rinnovarsi senza abbandonare l’ambientazione e l’universo che gli spettatori hanno imparato a conoscere. La Briar University resta il punto di riferimento, ma a cambiare sarà la coppia sotto i riflettori, con tutte le dinamiche sentimentali che questo comporta.

L’attesa fino al 2027

Chi sperava di rivedere i personaggi a breve dovrà armarsi di un po’ di pazienza. Il ritorno di Off Campus è infatti previsto per il 2027, quindi servirà ancora qualche mese prima di poter tornare nel campus e seguire da vicino le vicende di Dean e Allie. Un intervallo che, visto il successo della prima tornata di episodi, difficilmente spegnerà la curiosità degli appassionati. Nel frattempo la prima stagione rimane disponibile su Prime Video e continua a occupare i piani alti della classifica dei titoli più seguiti della piattaforma, con i suoi otto episodi dedicati agli amori nati alla Briar University.

Fonte: TecnoAndroid