Harry Potter HBO: il nuovo poster svela che il castello è stato rinnovato

Il nuovo poster della serie TV di Harry Potter prodotta da HBO regala un primo sguardo al Castello di Hogwarts nella sua versione rinnovata. Si tratta di un assaggio prezioso per chi attende il debutto fissato per il prossimo 25 dicembre, perché la scuola di magia più amata dai lettori si presenta con un nuovo look che accompagna la saga verso il formato seriale.

Il conto alla rovescia procede spedito e manca ormai sempre meno all’arrivo della prima stagione. Con l’uscita così vicina era quasi inevitabile che l’attenzione si spostasse sull’elemento più riconoscibile dell’intero universo narrativo, ossia il castello che fa da sfondo alle avventure del giovane mago. Il poster diffuso in queste ore serve proprio a questo. Mostra al pubblico come apparirà Hogwarts nella versione HBO e offre un’anticipazione concreta dell’atmosfera che caratterizzerà la serie.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Hogwarts cambia volto nella serie HBO

Per una produzione di questo tipo il Castello di Hogwarts non è un semplice scenario. È il luogo in cui prende forma gran parte della storia, il punto di riferimento visivo attorno a cui ruota l’intero racconto. Ogni scelta legata al suo aspetto finisce quindi inevitabilmente sotto la lente di ingrandimento degli appassionati, che da tempo aspettavano di capire quale direzione avrebbe preso la nuova trasposizione.

Il poster risponde almeno in parte a questa curiosità. L’immagine conferma che Hogwarts è stato ripensato e che il nuovo look rappresenta uno degli elementi su cui la produzione ha deciso di puntare per presentare la serie. Non a caso il castello è stato scelto come protagonista di uno dei materiali promozionali diffusi a ridosso del debutto. Una mossa che sottolinea quanto l’ambientazione sia centrale nell’identità del progetto.

Chi conosce la saga sa bene quanto il castello sia legato all’immaginario collettivo dei fan. Torri, corridoi e saloni hanno accompagnato generazioni di lettori e spettatori, ed è proprio per questo che una nuova interpretazione visiva suscita tanto interesse. La serie TV di Harry Potter si muove su un terreno delicato, perché deve conquistare chi ama già quel mondo e allo stesso tempo proporre qualcosa di diverso.

Il debutto della prima stagione è fissato al 25 dicembre

La data da segnare sul calendario è quella del 25 dicembre, giorno in cui la prima stagione farà il suo esordio. Una collocazione che coincide con il periodo natalizio e che trasforma l’uscita in un vero e proprio appuntamento per le feste. Il poster dedicato al castello si inserisce dunque in una fase in cui l’attesa cresce di settimana in settimana e ogni nuova immagine contribuisce ad alimentare l’interesse attorno alla produzione.

Il materiale promozionale di questi giorni ha un ruolo preciso. Serve a mostrare gradualmente i tasselli che compongono la serie e a preparare il pubblico a ciò che vedrà sullo schermo. In questo percorso il Castello di Hogwarts occupa naturalmente un posto di primo piano, visto che sarà il cuore pulsante del racconto e lo spazio in cui si muoveranno i personaggi nel corso degli episodi.

L’arrivo della serie HBO segna un capitolo nuovo per la saga, che sceglie la forma seriale per raccontare di nuovo la storia del celebre mago. Il poster con il nuovo look del castello rappresenta uno dei primi segnali concreti di come questa trasformazione prenderà forma sullo schermo.

La prima stagione della serie TV di Harry Potter debutterà il 25 dicembre.

Fonte: TecnoAndroid