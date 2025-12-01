Nutella al centro di una nuova truffa su Facebook

Negli ultimi giorni, gli utenti dei social network stanno segnalando una nuova truffa online. Quest’ultima prende di mira chi ama la Nutella, il celebre prodotto Ferrero. La frode, come spiegano esperti di sicurezza informatica, non è un caso isolato, ma si inserisce in un più ampio filone di truffe digitali che utilizzano marchi noti per ingannare gli utenti e sottrarre informazioni sensibili. Il meccanismo è piuttosto semplice. Tramite post pubblicati su pagine false, viene annunciata la disponibilità di cofanetti regalo “Nutella Gift Box” provenienti da un presunto lotto in esubero. L’autore del post si presenta come dipendente o collaboratore di un partner Ferrero, raccontando una storia credibile in cui alcune confezioni diventano disponibili per pochi fortunati a prezzi scontati tramite un link. L’invito è di cliccare sul collegamento per ottenere la gift box.

Ecco i dettagli della recente truffa che coinvolge Nutella

Il sito a cui conduce il link è costruito con grande cura, copiando loghi, font e grafica ufficiali del marchio. Dopo un breve questionario sulle abitudini di consumo, agli utenti viene proposto un gioco a premi che garantisce sempre la vincita della gift box. Per ricevere il premio viene richiesto di inserire dati personali e informazioni della carta di credito, giustificati come pagamento di una piccola quota per la spedizione. È proprio in tale passaggio che si nasconde la truffa: i dati inseriti vengono clonati dai truffatori, esponendo gli utenti a furti di denaro o alla creazione di account falsi a loro nome.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Anche considerando l’apparente professionalità dei siti e la presenza di testimonianze entusiaste esistono segnali che permettono di individuare la truffa. I profili che diffondono l’offerta tendono ad avere pochi amici, una bacheca vuota e contenuti pubblicati in blocco nello stesso giorno. Le immagini sembrano generiche e scollegate dall’identità dichiarata. Inoltre, aziende come Ferrero non promuovono mai iniziative di tal tipo tramite profili casuali o link non verificati. Solo con un atteggiamento attento è possibile evitare di cadere vittime di frodi come questa che coinvolge Nutella.