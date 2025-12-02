Nuovo record per l’energia solare raccolta nello spazio

Nello spazio è stato da poco portato a termine un esperimento importante per il trasferimento dell’energia solare sulla Terra. Trattasi di un traguardo che potrebbe avere implicazioni enormi per il futuro di tutto il mondo. Il risultato ottenuto dimostra come i progetti che fino a pochi anni fa sembravano quasi fantascienza stiano diventando una realtà concreta.

L’idea alla base è posizionare dei pannelli solari direttamente nello spazio, dove la luce è costante, priva di nuvole e di cicli giorno/notte. Facile a dirsi, un po’ meno a farsi. L’energia raccolta viene poi convertita in microonde e trasmessa a una stazione di ricezione sulla Terra. Quest’ultima la riconverte in elettricità che possiamo utilizzare. Nell’ultimo test in merito, gli ingegneri sono riusciti a migliorare sia la precisione sia l’efficienza complessiva del processo, riducendo le perdite lungo il tragitto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Nuovo record dell’energia solare raccolta in orbita e convertita in energia utilizzabile sulla Terra

Il record riguarda la quantità di energia trasmessa in modo stabile per diverse ore, un risultato che dimostra la maturità crescente delle tecnologie e delle antenne usate, fondamentali per evitare dispersioni e mantenere la potenza ad un ritmo costante. Gli sviluppi recenti hanno anche mostrato come questi sistemi possano funzionare in sicurezza, con livelli di densità energetica controllata che non rappresentano rischi per persone o infrastrutture.

Anche se siamo ancora lontani da centrali in grado di alimentare intere città dallo spazio, questi risultati fanno ben sperare. L’energia solare raccolta nello spazio è considerata una delle opzioni più promettenti per il futuro. La possibilità di produrre energia pulita 24 ore su 24, senza dipendere dalle condizioni meteorologiche, potrebbe cambiare completamente il modo in cui gestiamo la rete elettrica.

Il prossimo passo sarà realizzare la tecnologia su larga scala, aumentare la dimensione dei pannelli orbitanti e migliorare ulteriormente l’efficienza della trasmissione. A questo ritmo, le prime applicazioni commerciali potrebbero arrivare in fretta. Potremo dare il benvenuto ad una nuova era di infrastrutture tra Terra e spazio.