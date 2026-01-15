Nuova spinta per la connettività globale: via libera ai satelliti Starlink Gen 2

SpaceX sta compiendo un nuovo passo decisivo verso un futuro sempre più connesso. L’azienda aerospaziale statunitense sta per ampliare in modo significativo uno dei suoi progetti più ambiziosi.

Le autorità statunitensi avrebbero, infatti, concesso l’autorizzazione a SpaceX per permetterli di lanciare altri 7500 satelliti Starlink. L’obiettivo sarebbe sempre quello di riuscire a fornire Internet a banda larga in tutto il mondo. Il che significa che l’azienda vorrebbe garantire accesso ad un Internet che sia veloce e allo stesso tempo stabile non solo nelle città dei paesi più sviluppati, ma anche in quelle zone del mondo dove la connessione è inesistente oppure estremamente lenta.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Si pensi infatti che al giorno d’oggi miliardi di persone non hanno e non possono avere accesso a Internet, e questo farà percepire l’importanza di questo progetto.

C’è l’ok per il lancio di 7500 satelliti Starlink Gen 2

Con l’approvazione da parte delle autorità, SpaceX potrà dunque lanciare 7.500 satelliti Starlink di seconda generazione. Questi ultimi sono stati progettati per migliorare la velocità e l’affidabilità durante il lancio.

L’espansione dei satelliti Starlink, che raggiungono così le 15.000 unità, dovrebbe riuscire a rendere il servizio più affidabile, anche in aree del pianeta più remote. SpaceX dovrà però seguire delle specifiche misure affinché non si verifichino rischi legati a problemi causati da troppi satelliti orbitanti nello spazio. Tra i rischi che sono stati spaventati ci potrebbero essere delle interferenze con altre costellazioni satellitari, oppure con le osservazioni astronomiche.

In generale, però, si è ritenuto di autorizzare questa espansione che rappresenta un traguardo tecnologico. Ma non solo, perché si tratta di una vera e propria rivoluzione delle telecomunicazioni globali. A questo punto, lo spazio non è soltanto un territorio da esplorare, ma anche una componente fondamentale delle infrastrutture del futuro.

Il progetto risulta essere ambizioso, eppure sta già dando i suoi frutti, con la speranza che nel futuro tutti gli individui del mondo possano avere lo stesso accesso alla connessione.