Nuova Audi Q4 e-tron 2026 avvistata in Italia

Lo sviluppo della Audi Q4 e-tron prosegue senza soste. Proprio di recente vi è stato un nuovo avvistamento sulle strade italiane che conferma che il restyling del SUV elettrico è ormai in una fase avanzata. Un muletto è stato infatti intercettato nei dintorni di Torino, area spesso scelta dai costruttori per i collaudi su strada. Ciò è senz’altro un segno che Audi sta rivedendo gli ultimi dettagli in vista del debutto previsto nel corso del 2026.

Le camuffature restano concentrate soprattutto sul lato frontale e posteriore, lasciando intuire che proprio lì si concentreranno le principali novità estetiche. Il paraurti anteriore appare rivisto nelle forme e emerge l’ipotesi di fari sdoppiati, una soluzione già vista su altri modelli di recente introduzione nella gamma Audi. Anche il posteriore dovrebbe beneficiare di piccoli ma importanti ritocchi. Ad esempio, un nuovo disegno del paraurti e grafiche inedite per i gruppi ottici. Come da tradizione per i restyling di metà carriera, è lecito attendersi anche nuove tinte per la carrozzeria e cerchi in lega dal design aggiornato.

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Audi Q4 e-tron 2026, possibili novità tecniche e autonomia migliorata

Se l’esterno cambia con discrezione, gli aggiornamenti più sostanziosi potrebbero arrivare dall’abitacolo e dalla tecnica. Le foto spia precedenti avevano già suggerito un profondo rinnovamento della plancia, che dovrebbe ispirarsi a quella della nuova Audi A5. Si è infatti parlato di un grande pannello orizzontale capace di integrare strumentazione digitale e intrattenimento in un’unica superficie.

Sul fronte delle motorizzazioni, le informazioni sono ancora frammentarie. Le indiscrezioni comunque parlano di powertrain aggiornati, potenzialmente più potenti ed efficienti. L’obiettivo sarebbe quello di migliorare l’autonomia complessiva, un aspetto fondamentale in un settore sempre più competitivo, senza sacrificare prestazioni e comfort di guida. Tutte le novità introdotte con il restyling dovrebbero essere estese anche alla variante Sportback, mantenendo coerenza all’interno della gamma.

Nei prossimi mesi sono attese ulteriori foto spia e dettagli tecnici più precisi, che permetteranno di delineare con maggiore chiarezza il profilo definitivo della nuova Audi Q4 e-tron 2026.