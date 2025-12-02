Nothing: un nuovo smartphone in arrivo secondo gli ultimi indizi

Nothing torna a giocare con i messaggi criptici che da sempre caratterizzano la comunicazione del brand. La strategia è ormai parte dell’identità dell’azienda fondata da Carl Pei, che negli ultimi mesi ha ampliato con decisione il proprio catalogo di smartphone. A poca distanza dal lancio del Nothing Phone 3a Lite, un nuovo indizio suggerisce l’arrivo di un altro modello.
Il teaser pubblicato dall’azienda richiama ancora una volta l’universo dei Pokémon e, nello specifico, Arcanine, già utilizzato in passato per identificare la serie 3a. In questa occasione la creatura viene descritta come “shiny Arcanine”, una versione rara caratterizzata da una colorazione alternativa. Il riferimento cromatico non è riprodotto fedelmente, ma il messaggio sembra piuttosto chiaro: Nothing potrebbe essere pronta a introdurre una nuova colorazione del Nothing Phone 3a.
Le tempistiche fanno pensare alla Community Edition
L’ipotesi più accreditata riguarda l’arrivo di una Nothing Phone 3a Community Edition, un progetto annunciato dall’azienda circa sette mesi fa. L’iniziativa prevedeva una collaborazione con la community per definire una variante speciale dello smartphone, con i vincitori comunicati lo scorso maggio. La coincidenza tra il teaser e le tempistiche del programma porta a pensare che sia finalmente arrivato il momento di svelare il risultato di quel percorso.
Il tono del video, lo stile grafico e il richiamo a elementi già utilizzati per la serie 3a contribuiscono a rafforzare questa lettura. Naturalmente resta aperta la possibilità che Nothing stia preparando il debutto di un prodotto diverso, magari collegato a una variante limitata o a un aggiornamento della linea. Tuttavia, l’insieme degli indizi rende la pista della Community Edition la più coerente.
Per ora non ci sono ulteriori dettagli tecnici né date ufficiali. Nothing continua a giocare con la curiosità della propria fanbase, mantenendo intatta una narrazione che punta sull’attesa e sui piccoli segnali disseminati prima di ogni annuncio.