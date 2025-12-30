Notebook da gaming ASUS TUF in promozione FOLLE su Amazon

Il 2025 di Amazon si chiude con il botto, grazie alla presenza di uno sconto importante applicato direttamente su un notebook da gaming della serie ASUS TUF. Gli utenti oggi possono pensare di acquistare ASUS TUF Gaming A16 a un prezzo veramente irrisorio, o comunque nettamente inferiore rispetto al listino iniziale.

Il modello in questione presenta prima di tutto un display da 16 pollici di diagonale, un IPS LCD con trattamento anti-riflesso perfetto per riuscire a godere di una buona qualità di riproduzione, con dettagli anche in FullHD, e soprattutto un refresh rate a 165Hz, utilissimo per godere della massima fluidità possibile in fase di utilizzo. Il processore è un AMD Ryzen 9 8940HX, top di gamma assoluto per la fascia di riferimento, con alle spalle una configurazione che si completa con la presenza di 1TB di memoria interna su SSD, oltre a chiaramente 16GB di RAM DDR5.

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La scheda grafica rappresenta sicuramente uno dei suoi punti di forza, essendo a tutti gli effetti una NVIDIA GeForce RTX 5070 con 8GB dedicati GDDR7. In termini prestazionali resta un ottimo notebook, capace di soddisfare le richieste degli utenti ancora per molto tempo.

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Notebook da gaming in promozione su Amazon

Uno dei notebook più interessanti e performanti del periodo, sia per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, che proprio per le specifiche e le componenti installate al suo interno. Il dispositivo in questione parte da un listino di 1999 euro, mettendovi tra le mani un prodotto che invece viene scontato del 14%, così da richiedere un investimento finale di soli 1729 euro, con acquisto da effettuare subito qui.

L’occasione è irripetibile, il prezzo indicato nel nostro articolo sarà valido ancora per poco tempo, per questo motivo consigliamo di prendere rapidamente una decisione, onde evitare di restarne tagliati fuori.