Notebook ASUS ROG Zephyrus G16 in sconto di 600 euro su Amazon

ASUS ROG Zephyrus G16 non è un semplice notebook da gaming, ma una vera e propria workstation portatile sulla quale gli utenti possono effettivamente pensare di fare affidamento nel momento in cui fossero alla ricerca di un prodotto in grado di garantire prestazioni di livello nettamente superiori alla media, nel minimo spazio. La promozione lanciata oggi da Amazon rappresenta sicuramente la migliore occasione per acquistarlo, anche grazie al fortissimo sconto sul listino iniziale.

Il modello attualmente in sconto è stato lanciato nel corso del 2025, difatti rappresenta la verione più recente di uno dei migliori notebook da gaming in circolazione. Integra un display OLED ROG Nebula da 16 pollici di diagonale, bellissimo sotto ogni aspetto, con cornici estremamente sottili, colori precisi e soprattutto un refresh rate che si può estendere addirittura fino a 240Hz, così da rendere l’esperienza molto più fluida e reattiva rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere.

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Il processore è Intel Core Ultra 9 285H, ultima generazione del miglior SoC dell’azienda americana, con il plus del rappresentare la soluzione migliore proprio per cercare di limitare al massimo il consumo energetico. La configurazione si completa con la presenza di 32GB di RAM e anche di una memoria interna di 2TB direttamente su SSD. Il sistema operativo non poteva non essere Windows 11, senza particolari personalizzazioni software.

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Notebook ASUS ROG Zephyrus G16 in offerta su Amazon

Approfittate subito di una delle migliori offerte del momento, ASUS ROG Zephyrus G16 può essere vostro con un investimento elevato, pari a 2339 euro, ma decisamente inferiore rispetto al listino ( o prezzo consigliato) del prodotto stesso, essendo comunque in vendita a almeno 2949 euro. L’ordine può essere completato direttamente a questo link.

La spedizione viene gestita da Amazon ed è prevista la consegna presso il vostro domicilio entro pochissimi giorni dall’acquisto.