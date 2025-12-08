Norvegia ferma le licenze minerarie oceaniche per 5 anni

La Norvegia ha deciso di sospendere il processo di rilascio delle licenze per l’estrazione mineraria nelle acque profonde. La misura resterà in vigore fino al 2029. La scelta è arrivata dopo settimane di negoziati complessi che hanno coinvolto tutti i partiti di maggioranza. Il governo guidato dal Partito Laburista ha confermato che non verrà autorizzata alcuna attività nei mari compresi tra Svalbard, Groenlandia e Islanda durante l’attuale legislatura. Una decisione questa che rappresenta una importante inversione rispetto ai piani discussi solo un anno fa.

La sospensione nasce da un confronto serrato con le forze politiche che hanno sostenuto la legge di bilancio del 2026. Senza il loro appoggio, il governo non avrebbe avuto una base stabile. Il tema del deep-sea mining è diventato così un punto decisivo del compromesso politico. La Norvegia aveva avviato il progetto con l’intenzione di ridurre gradualmente la dipendenza dalle fonti fossili, il percorso verso una nuova strategia energetica sembrava tracciato, il dibattito pubblico però ha modificato gli equilibri iniziali.

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Norvegia tra pressioni ambientali e ambizioni industriali: una pausa che non chiude la porta al futuro

Nel 2023 il Parlamento aveva autorizzato l’esplorazione dei fondali artici per individuare noduli ricchi di minerali considerati fondamentali per batterie e tecnologie verdi. Le prime licenze erano previste entro il 2025. Il progetto puntava a sostenere una transizione energetica più autonoma, le critiche della comunità scientifica hanno però rallentato la corsa. Molti esperti ricordano che gli ecosistemi delle grandi profondità sono estremamente delicati e poco studiati, l’estrazione potrebbe cancellare habitat unici e liberare carbonio intrappolato da millenni. Gli ambientalisti hanno accolto la sospensione con grande soddisfazione. Greenpeace Nordic ha definito la decisione un’opportunità per avviare un confronto globale. Secondo gli attivisti, la Norvegia dovrebbe guidare una moratoria internazionale e proteggere l’area artica da interventi irreversibili, alcuni sperano che questa pausa possa diventare uno stop definitivo.

Il primo ministro Jonas Gahr Støre invita però alla prudenza. Egli ha precisato che la sospensione non equivale a chiudere la porta al settore, in quanto le future legislature potrebbero modificare il quadro politico. Il tema potrebbe ritornare ad essere centrale negli anni successivi. Per ora le operazioni industriali restano congelate. Il governo intende utilizzare questo tempo per studiare meglio i rischi e ascoltare le esigenze di tutte le parti coinvolte.

Insomma, tale decisione evidenzia come la Norvegia cerchi un equilibrio tra ambizione economica e responsabilità ambientale, i 5 anni saranno quindi un periodo fondamentale per rivedere le strategie e le priorità future.