Non tutto è pulito: cosa lo studio su Nature rivela sull’idrogeno

Per anni l’idrogeno ci è stato venduto come il “ragazzo d’oro” della sostenibilità, quel combustibile magico capace di bruciare senza lasciare traccia, se non qualche gocciolina d’acqua. Lo abbiamo visto come la risposta definitiva per ripulire le acciaierie o per far viaggiare i camion senza sensi di colpa. Ma, come spesso accade nelle storie che sembrano troppo belle per essere vere, c’è un “però” che sta iniziando a farsi strada nei laboratori di tutto il mondo. Uno studio mastodontico del Global Carbon Project ha appena acceso una luce piuttosto cruda su questo elemento, spiegandoci che l’idrogeno non è esattamente quel fantasma innocuo che pensavamo.

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Perché le perdite di idrogeno minacciano i benefici climatici attesi

Il punto non è che l’idrogeno sia “cattivo” di per sé, ma che si comporta in modo subdolo una volta che finisce nell’atmosfera. E ci finisce molto spesso, perché parliamo della molecola più piccola e sfuggente dell’universo: immaginate di dover trattenere della nebbia usando un setaccio; ecco, contenere l’idrogeno in tubature e serbatoi senza che ne scappi nemmeno un po’ è un’impresa titanica. Il problema è che oggi nell’aria ne abbiamo circa il 70% in più rispetto a prima della rivoluzione industriale. Questa crescita non è un fenomeno naturale, ma il risultato diretto delle nostre attività, e la cosa preoccupante è che l’aumento ha ripreso a correre proprio nell’ultimo decennio.

Ora, la domanda sorge spontanea: se l’idrogeno non è un gas serra, perché dovrebbe preoccuparci? Qui la chimica si trasforma in un thriller ambientale. L’idrogeno nell’aria si comporta come un ospite molesto che consuma tutte le scorte di “detergente” atmosferico. Esistono infatti dei radicali liberi che hanno il compito fondamentale di ripulire l’aria dal metano, un gas che scalda il pianeta molto più velocemente dell’anidride carbonica. Quando l’idrogeno abbonda, questi spazzini naturali sono troppo impegnati a smaltire lui, lasciando che il metano ristagni indisturbato per molto più tempo. È un effetto domino: più idrogeno perdiamo nell’aria, più il metano diventa potente e duraturo.

Il trucco chimico che potrebbe sabotare la transizione energetica

Gli scienziati, tra cui spiccano nomi della Stanford University, sono stati piuttosto chiari: se non risolviamo il problema delle perdite lungo tutta la filiera, rischiamo di annullare gran parte dei benefici climatici che l’idrogeno dovrebbe portarci. Non serve a molto produrre idrogeno “verde” con le rinnovabili se poi lo lasciamo evaporare dai tubi, andando a intasare il sistema di depurazione naturale della Terra. È una lezione di umiltà tecnologica che ci ricorda come non esistano soluzioni a impatto zero assoluto, ma solo strumenti che vanno gestiti con una precisione maniacale.

Lo studio pubblicato su Nature non vuole affatto bocciare l’idrogeno, ma ci invita a smettere di guardarlo con gli occhi dell’amore cieco. Ci dice che dobbiamo smettere di considerarlo una scorciatoia facile e iniziare a vederlo come un’operazione chirurgica complessa: utilissima, a patto di non lasciare che il paziente si infetti per una distrazione. La transizione energetica è una strada stretta e piena di curve, e capire che anche il più pulito dei combustibili ha un suo “lato oscuro” è il primo passo per non finire fuori strada proprio quando pensavamo di aver accelerato verso il futuro.