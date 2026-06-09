Nodi, perché navi e aerei misurano così la velocità: l’origine sorprendente

Nodi: capita di sentirli nominare in un film di guerra navale, durante la telecronaca di una regata oppure quando il comandante di un aereo annuncia la velocità di crociera. Eppure quasi nessuno sa davvero da dove arrivi questa parola, che con la matematica o la fisica dei nostri tempi c’entra ben poco. La sua storia ha a che fare con una corda, un pezzo di legno e una clessidra. Sì, esatto, proprio quegli strumenti che oggi sembrano usciti da un museo.

Da dove nasce davvero l’unità di misura

Per capire perché ancora oggi navi e aerei misurano la loro velocità in nodi, bisogna tornare indietro di qualche secolo, quando i marinai non avevano certo a disposizione strumenti elettronici. Il problema era concreto: come si fa a sapere quanto velocemente si sta andando, in mezzo all’oceano, senza punti di riferimento intorno? La soluzione trovata all’epoca fu tanto rudimentale quanto geniale.

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Veniva calata in acqua una corda con dei nodi annodati a distanza regolare, legata a un pezzo di legno che faceva da galleggiante. Mentre l’imbarcazione avanzava, la corda si srotolava in mare. A quel punto entrava in gioco la clessidra: si contavano quanti nodi passavano tra le mani del marinaio nell’arco di tempo segnato dalla sabbia. Più nodi scorrevano via, più la velocità era alta. Da qui il nome che è arrivato fino ai giorni nostri.

Perché si usa ancora oggi

Verrebbe da chiedersi come mai un sistema nato con corda e legno sia sopravvissuto all’arrivo dei radar, dei satelliti e di tutta la tecnologia di bordo moderna. La risposta sta nella praticità. Il nodo non è un’unità di misura qualunque: corrisponde a un miglio nautico percorso in un’ora, e il miglio nautico è strettamente legato alla geometria della Terra. In parole semplici, si aggancia perfettamente al modo in cui vengono tracciate le rotte sulle carte nautiche e aeronautiche, basate su latitudine e longitudine.

Questo lo rende comodissimo per chi naviga in mare o vola in cielo. Calcolare distanze e tempi diventa molto più immediato rispetto a usare chilometri all’ora, soprattutto su tragitti lunghi che attraversano meridiani e paralleli. Ecco perché il sistema resiste, nonostante gran parte del mondo ormai ragioni in chilometri.

Così, quando il pilota di linea comunica la velocità di crociera oppure quando si segue una regata e si parla di tot nodi, dietro quel numero c’è un metodo che affonda le radici in un’epoca senza elettronica. Un retaggio del passato che ha trovato il modo di restare attuale, perché continua a fare il suo lavoro meglio di alternative apparentemente più moderne.

La cosa curiosa è proprio questa: in un settore dominato da strumentazioni sofisticate e calcoli al millimetro, l’unità che racconta la velocità di una nave o di un aereo porta ancora il nome di quei piccoli grovigli di corda contati a occhio sotto il sole, con la clessidra che scorreva e il pezzo di legno che galleggiava lì dietro.