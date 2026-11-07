Nintendo Switch 2 edizione Zelda: Nintendo conferma nuove scorte

Nuove scorte in arrivo per l’edizione di Nintendo Switch 2 dedicata a The Legend of Zelda. Nintendo ha confermato che altri lotti della console a tema raggiungeranno i negozi, una notizia che arriva in un momento in cui trovarla disponibile è tutt’altro che semplice. Nel Regno Unito dopo il lancio si sono già susseguiti diversi rifornimenti, ma nessuno è bastato a garantire una presenza costante della macchina presso i rivenditori tenuti sotto osservazione.

Il quadro è quello di una disponibilità a singhiozzo. Le unità compaiono, spariscono in fretta e poi tornano a farsi vedere solo per brevi finestre di tempo. Una dinamica che ha trasformato la ricerca della console in edizione speciale in una piccola corsa contro il tempo per molti appassionati, costretti a controllare più negozi diversi senza la certezza di riuscire a completare l’acquisto.

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Il doppio Pro Controller e i rifornimenti di Amazon UK

Tra gli aggiornamenti spunta anche una distinzione che riguarda il Pro Controller a tema. Sul mercato britannico ne esistono due versioni: una con batteria sostituibile dall’utente e un’altra che questa caratteristica non la prevede. Amazon UK ha inserito a listino proprio il modello con batteria sostituibile, che però al momento della rilevazione risultava già esaurito. Gli altri punti vendita propongono invece soltanto la variante standard, quindi chi punta alla versione con batteria rimovibile ha per ora margini di scelta piuttosto ridotti.

Passando alla console vera e propria, Amazon UK aveva ricevuto un quantitativo consistente di unità prima dell’uscita, andate poi esaurite. Dopo il debutto l’edizione dedicata a Zelda è ricomparsa sulla piattaforma in alcune occasioni, sempre per periodi limitati. Anche l’operatore britannico EE si è mosso con due rifornimenti successivi al lancio, che si sommano alla distribuzione iniziale già avvenuta presso le principali catene del Paese.

Da Argos a Walmart, ogni catena segue una strada diversa

Il discorso cambia parecchio con Argos, che aveva proposto la macchina prima del lancio e che nella ricognizione più recente risulta senza disponibilità. C’è però un dettaglio da tenere presente. Il rivenditore gestisce l’inventario in base al codice postale, per cui consegna e ritiro dipendono dall’area selezionata. Le unità vengono insomma amministrate a livello locale, a differenza delle pagine nazionali utilizzate dagli altri negozi, e la situazione può variare sensibilmente da una zona all’altra.

Un altro tassello riguarda Smyths Toys, tra i primi rivenditori britannici ad aver messo in vendita la prima fornitura subito dopo l’annuncio della console. La catena continua a mantenere attive anche le pagine dedicate al controller e alla custodia da trasporto. Per Currys la storia è diversa: la vecchia scheda dell’edizione speciale non è più raggiungibile e rimanda a una semplice ricerca generica tra le console disponibili.

La catena Very ha scelto invece una formula tutta sua per i prodotti più difficili da reperire. Spesso li propone insieme a giochi o accessori aggiuntivi, con l’obiettivo dichiarato di scoraggiare la rivendita speculativa. Questi pacchetti fanno salire la spesa complessiva rispetto all’acquisto della sola console, anche se i singoli articoli che li compongono restano al loro prezzo di listino.

A complicare ulteriormente la distribuzione c’è poi il caso degli ordini annullati da Walmart. Una parte dei preordini è stata cancellata il giorno prima del lancio, lasciando diversi acquirenti senza la console prenotata. Il rivenditore sta ancora smaltendo gli arretrati legati a quelle prenotazioni.

Fonte: TecnoAndroid