Nintendo cambia: Switch 2 apre finalmente le porte alle terze parti

Il debutto di Nintendo Switch 2 racconta un mutamento profondo nel modo in cui la console si presenta agli sviluppatori di terze parti, archiviando definitivamente l’atteggiamento prudente che aveva accompagnato il lancio della prima Switch. Otto anni fa la casa di Kyoto arrivava sul mercato con una console ibrida tutta da testare. Oggi la situazione è radicalmente diversa.

Switch è diventata una delle console più vendute di sempre e quel successo ha ribaltato i rapporti di forza. Nintendo non deve più convincere gli editor a “provare” la piattaforma. Ora sono gli studi a volerci essere, anche a costo di adattare produzioni nate per hardware più potenti. Il risultato è evidente fin dal catalogo iniziale di Switch 2, che mostra titoli tripla A già affermati su altre console.

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Resta aperta la questione temporale. Molti dei titoli arrivati al lancio non sono novità assolute, e il vero banco di prova sarà la capacità di accogliere produzioni future sempre più esigenti sul piano tecnico.

Nintendo, devkit e prospettive: cambia la situazione

Questo entusiasmo iniziale si è però scontrato con un limite concreto, meno visibile al pubblico ma decisivo per gli studi, la disponibilità dei devkit. La richiesta di strumenti di sviluppo per Nintendo Switch 2 ha superato le previsioni, creando una sorta di imbuto che ha favorito i grandi publisher e rallentato i team di dimensioni medie e piccole. Per mesi, anche realtà affermate hanno lavorato senza accesso diretto all’hardware definitivo, con conseguenze inevitabili sulle tempistiche di porting.

Negli ultimi mesi, però, la situazione sembra essersi normalizzata. Secondo fonti interne all’industria, la distribuzione dei devkit è ormai più fluida e questo apre contesti interessanti per il biennio successivo. È in questo contesto che tornano a circolare con maggiore insistenza voci su franchise lontani dall’ecosistema Nintendo, come Call of Duty.

Se queste premesse verranno confermate, il 2026 e il 2027 potrebbero segnare una svolta definitiva. Non più semplici conversioni tardive, ma uscite più ravvicinate e una presenza costante delle grandi produzioni multipiattaforma. Per Nintendo sarebbe il compimento di una trasformazione iniziata anni fa, quando la priorità era riconquistare fiducia.