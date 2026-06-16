Netgear contro TP-Link: la battaglia legale sulla nazionalità del marchio

La disputa sulla vera nazionalità di TP-Link è esplosa nelle scorse settimane, quando il Pentagono ha inserito l’azienda nella lista delle entità identificate come società militari cinesi operanti negli Stati Uniti. Il marchio, però, continua a definirsi americano. E qui le cose si complicano, perché a far rumore ci ha pensato anche Netgear, concorrente diretto con sede a San Jose e proprietà interamente statunitense, che ha depositato un corposo documento legale di 49 pagine per demolire punto per punto la versione del rivale.

Non si tratta solo di stabilire chi abbia ragione su una questione di etichette. Dietro c’è molto di più, soprattutto in termini di impatto sul mercato e di fiducia dei consumatori. I legali di Netgear sostengono una tesi piuttosto netta: dire che TP-Link sia un brand americano significa ingannare chi acquista quei prodotti in buona fede, portandosi a casa o in ufficio dispositivi progettati e realizzati altrove. E quando si parla di router e apparecchi di rete che gestiscono il traffico di dati personali, il discorso scivola inevitabilmente verso temi delicati come privacy e sicurezza.

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Da chi è partita l’accusa e cosa c’è davvero in ballo

La storia, a dire il vero, non nasce adesso. Tutto è cominciato a novembre dello scorso anno, e curiosamente è stata proprio TP-Link a muovere le prime accuse. L’azienda aveva contestato a Netgear di descriverla in modo fuorviante e diffamatorio come una realtà cinese, lasciando intendere, neanche troppo tra le righe, possibili collegamenti con campagne di spionaggio. Una mossa arrivata in un momento non casuale, visto che TP-Link aveva da poco presentato il primo router Wi-Fi 8 al mondo, un prodotto che da solo basterebbe a tenere alta l’attenzione su di lei.

La risposta di Netgear si è fatta attendere parecchio, circa sei mesi, ma quando è arrivata non ha usato mezzi termini. Secondo la società californiana, il rivale resta nella sua sostanza un’azienda cinese che vende prodotti fabbricati in Cina, a prescindere da come scelga di presentarsi sul mercato americano. Una posizione che, messa accanto all’inserimento nella lista del Pentagono, complica non poco la difesa di chi sostiene il contrario.

Il nodo, in fondo, ruota tutto attorno a una domanda semplice quanto scomoda: dove viene davvero progettato e costruito ciò che finisce sugli scaffali con il marchio TP-Link. E mentre le carte legali si accumulano, sono i clienti finali a trovarsi nel mezzo, con la necessità di capire cosa stanno realmente installando nelle proprie reti domestiche e aziendali. La battaglia tra i due colossi della connettività promette di andare avanti a lungo, alimentata da un documento di 49 pagine che punta a smontare ogni rivendicazione di americanità avanzata dal concorrente.